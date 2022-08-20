Приметы и суеверия, связанные с зубами: что следует ожидать, если откололся зуб

Еще в давние времена люди считали, что зубы человека — это не просто его неотъемлемая часть, они являются символом здоровья и долгой жизни. А если с ними что-либо происходит, например, начинают болеть или ломаться, следует ожидать различных перемен в жизни. Читайте далее о приметах и суевериях, связанных с зубами.

Приметы, связанные с зубами

Суеверия, связанные с местом, где обломился зуб

Если ранее коренной зуб никак не болел, но в один прекрасный момент отломился сам по себе – это недобрый знак. В личных отношениях начнутся постоянные ссоры и скандалы. Если второй половинки нет, то искать ее пока что не стоит. В противном случае такие отношения продлятся совсем недолго. Зуб начал болеть, а потом откололся – следует ожидать ссоры с близким человеком. Со временем пропадет интерес друг к другу, встречи с ним и вовсе прекратятся. Если зуб постепенно начал рушиться – дружба с каким-то товарищем скоро закончится. Откололся один из передних клыков – следует ожидать проблем в финансовой сфере. К примеру, вложение капитала в бизнес, который не окупится со временем. Если в коренном зубе образовалась дырка, это порча либо какое-то магическое воздействие завистников или недоброжелателей. Травмированный зуб начинает кровоточить – возможна смерть близкого человека. Если у человека на зубе мудрости присутствуют трещины, это означает, что у его родителей есть грехи, о которых мало кто знает. Человек потерял зуб в драке – это недобрый знак. У него могут появиться проблемы со здоровьем, в карьере или личной жизни.Если зуб откололся в своем доме, то в скором времени человек сможет решить все проблемы, связанные со своими близкими. Он сможет помириться со всеми людьми, с которыми у него были ссоры и недопонимания. Это случилось, когда человек был на приеме у стоматолога – скоро он встретится со своим соперником. Оппозиция будет достаточно сложной, но это того стоит, чтобы доказать самому себе, кто является поистине сильным. Поломался зуб в каком-либо общественном месте – следует ожидать измену любимого человека. Через определенное время обман станет явным. Если зуб обломился в метро, на остановке или вокзале – стоит ожидать позитивных новостей от близких людей. Все члены семьи скоро сблизятся и станут опорой друг для друга. Но со временем могут опять начаться конфликты, которые плохо повлияют на родственные отношения. Это произошло во время отпуска – стоит ожидать продвижения по карьерной лестнице. Начальник заметит, что человек старается работать лучше своих коллег, тогда он захочет преподнести небольшой презент в виде повышения.

Вот такие существуют приметы и суеверия, связанные с зубами. Они сопровождают людей на протяжении долгих лет жизни.