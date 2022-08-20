Пропавшему пять лет назад в Гонконге миллиардеру вынесли приговор в Китае
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Пропавшему пять лет назад в Гонконге миллиардеру вынесли приговор в Китае

Пропавшему пять лет назад в Гонконге миллиардеру вынесли приговор в КитаеСуд в Шанхае приговорил пропавшего в 2017 году миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам тюрьмы

Суд в Шанхае приговорил к 13 годам тюрьмы китайского предпринимателя Сяо Цзяньхуа, пропавшего в Гонконге пять лет назад. Об этом сообщает Reuters.

Миллиардера признали виновным в незаконном присвоении и использовании средств, взяточничестве и обмане доверия. Кроме того, его компания Tomorrow Holdings оштрафована на 55 миллиардов юаней (8,1 миллиардов долларов).

В последний раз Сяо Цзяньхуа видели в Гонконге в 2017 году. Тогда он ушел из своих апартаментов в гостинице Four Seasons в сопровождении неизвестных. Предполагалось, что исчезновение бизнесмена может быть связано с борьбой против коррупции, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином: Сяо Цзяньхуа был близок к правящей элите.

Согласно данным исследовательской организации Hurun Research Institute, в 2016 году Сяо Цзяньхуа обладал чистым капиталом в 6 миллиардов долларов и занимал 32-е место в списке богатейших людей Китая.

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По материалам: lenta.ru

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