Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине

Вадим Карасев

Проукраинские активисты в Лейпциге устроили драку во время фильма Оливера Стоуна о Майдане

В Германии проукраинские активисты устроили драку во время показа фильма режиссера Оливера Стоуна о Майдане «Украина в огне». Об этом пишет Spiegel.

Инцидент произошел на кинофестивале «globaLE» в Лейпциге. Члены немецко-украинской группы художников Óstov Collective раскритиковали якобы пророссийскую позицию режиссера и устроили потасовку с организаторами, пытаясь сорвать мероприятие.

После вмешательства полиции показ продолжился. При этом один из активистов пожаловался, что его ударили по лицу, однако правоохранительные органы начали расследование в отношении самих участников Óstov Collective, заподозрив их в покушении на нанесение телесных повреждений.

«Украина в огне» посвящена истории Украины с XVII века до наших дней и протестным акциям на Майдане в Киеве, происходившим в конце 2013 — начале 2014 года. Тогда мирные демонстрации постепенно переросли в беспорядки, и в итоге привели к насильственной смене власти в республике. Интервью для фильма Стоуна, в частности, дал бывший президент Украины Виктор Янукович, также высказался и российский лидер Владимир Путин. Лента была выложена в сеть.