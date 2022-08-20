Путин проведет первое заседание Набсовета детского движения 1 сентября

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет первое заседание Наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Закон о создании всероссийского движения детей и молодежи президент подписал 14 июля. Первичные отделения движения будут создавать в школах, колледжах, детских домах и других организациях. Присоединиться смогут как несовершеннолетние школьники, так и студенты до 18 лет. Изначально планировалось назвать движение «Большая перемена», но впоследствии было решено, что название придумают на финальном съезде организации в декабре.

«У нас стартует детское движение. У нас сегодня будет первое заседание координационного совета общероссийского детского движения, оно будет здесь — на «Машуке», а 1 сентября президент проведет первое заседание наблюдательного совета», — сказал Кириенко.

В Набсовет входят, в частности, председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Глава государства является председателем Набсовета.

Цель нового движения — воспитание школьников, их профориентация, организация досуга, возможности для всестороннего развития и самореализации. Для этого объединение будет проводить конкурсы и форумы, запускать проекты, программы повышения квалификации специалистов, открывать свои филиалы.



