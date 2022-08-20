Работу игр с Xbox 360 через эмулятор показали на Steam Deck
Игроки продолжают изучать Steam Deck, используя его далеко не только для запуска игр из Steam. Возможности портативной консоли тестируют со всевозможными ретро-играми и эмуляторами.
Авторы Youtube-канала Modern Vintage Gamer опубликовали видео, в котором показали работу на Steam Deck эмулятора Xbox 360. Эмулятор Xenia Canary недавно получил крупное обновление, которое заметно улучшило производительность в ряде игр. Ниже можно посмотреть, как теперь работают на Steam Deck через эмулятор игры с Xbox 360: Burnout, Fable 2, Forza Horizon 2 и ряд других.
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Создатели видео отмечают, что работа игр с Xbox 360 на Steam Deck — это «удивительное зрелище», которое вполне имеет право на жизнь.