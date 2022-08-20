Работу игр с Xbox 360 через эмулятор показали на Steam Deck

Вадим Карасев





Игроки продолжают изучать Steam Deck, используя его далеко не только для запуска игр из Steam. Возможности портативной консоли тестируют со всевозможными ретро-играми и эмуляторами.

Авторы Youtube-канала Modern Vintage Gamer опубликовали видео, в котором показали работу на Steam Deck эмулятора Xbox 360. Эмулятор Xenia Canary недавно получил крупное обновление, которое заметно улучшило производительность в ряде игр. Ниже можно посмотреть, как теперь работают на Steam Deck через эмулятор игры с Xbox 360: Burnout, Fable 2, Forza Horizon 2 и ряд других.

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Создатели видео отмечают, что работа игр с Xbox 360 на Steam Deck — это «удивительное зрелище», которое вполне имеет право на жизнь.