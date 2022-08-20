Рассмотрение дела о ликвидации «Сохнута» в России отложили на месяц
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Рассмотрение дела о ликвидации «Сохнута» в России отложили на месяц

Рассмотрение дела о ликвидации «Сохнута» в России отложили на месяц

Рассмотрение дела о ликвидации «Сохнута» в России отложили на месяцБасманный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации «Сохнута» в России до 19 сентября

Басманный районный суд Москвы отложил до 19 сентября рассмотрение дела по вопросу о ликвидации агентства «Сохнут» в России, занимающееся репатриацией евреев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, перенос на месяц связан с ходатайством Еврейского агентства, поданным, «чтобы сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения». Кроме того, представители «Сохнута» просили о назначении двухмесячной примирительной процедуры, однако суд данное ходатайство отклонил.

Ранее сообщалось, что помощник премьера Израиля по нацбезопасности Эяль Хулата связался с коллегами из Москвы. Он предложил отложить слушания по делу «Сохнута», чтобы обсудить пути урегулирования. Такая инициатива последовала после недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и его израильского коллеги Ицхаком Герцогом.

21 июля Минюст России поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. В свою очередь, израильский премьер-министр Яир Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Bloomberg узнал об отказе SBI Holdings от майнинга в России
Bloomberg узнал об отказе SBI Holdings от майнинга в России
Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон
Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон
Наталья Подольская рассказала о жуткой ревности детей
Наталья Подольская рассказала о жуткой ревности детей
Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия
Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия
Александр Овечкин с женой с размахом отпраздновали 4-летие старшего сына
Александр Овечкин с женой с размахом отпраздновали 4-летие старшего
Любовь Успенская рассказала о своей эмиграции в Америку
Любовь Успенская рассказала о своей эмиграции в Америку
Геймпады Xbox вернулись в продажу в России, по цене в 7999 рублей
Геймпады Xbox вернулись в продажу в России, по цене в 7999 рублей
Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине
Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине
Земфира запланировала большой концертный тур по зарубежным странам
Земфира запланировала большой концертный тур по зарубежным странам
Рассмотрение дела о ликвидации «Сохнута» в России отложили на месяц
Рассмотрение дела о ликвидации «Сохнута» в России отложили на месяц
По мнению Анны Гейн, Барзиков ведёт себя неподобающе возрасту
По мнению Анны Гейн, Барзиков ведёт себя неподобающе возрасту
Рейтинги доверия Путину показывают стабильно высокие результаты
Рейтинги доверия Путину показывают стабильно высокие результаты

Топ на сегодня

Общественная палата РФ предложила выплачивать семьям миллион рублей за третьего ребенка
Общественная палата РФ предложила выплачивать семьям миллион рублей
Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе
Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины
Зачем Филипп Киркоров улетел в США: причины
Зачем Филипп Киркоров улетел в США: причины

Еще по теме

Стало известно о возможном уходе «Сохнута» из России
Суд отложил рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького
Суд Киева отложил рассмотрение ходатайства о заочном осуждении Януковича
Тимошенко не пришла на суд по делу о незаконном пересечении ею государственной границы