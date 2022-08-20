Реальный шиткоин: в Южной Корее перестали платить цифровую валюту за поход в туалет
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Реальный шиткоин: в Южной Корее перестали платить цифровую валюту за поход в туалет

Реальный шиткоин: в Южной Корее перестали платить цифровую валюту за поход в туалет


Правительство Южной Кореи приостановило научную программу по созданию туалетов BeeVi, за использование которых студенты местного института получали цифровую валюту.


Представленный в июле 2021 года проект Science Walden предложил превращать человеческие экскременты в метан и вознаграждать пользователей монетой Ggool.


Руководивший инициативой профессор Чо Джэ Веон рассказал, что в феврале этого года дальнейшее развитие Science Walden и связанной с ним платежной системы Standard Money (FSM) остановилось.


«Вероятно, инвесторы решили, что оказали достаточную поддержку проекту и он должен был стать независимым. Однако философия этой валюты все-таки значительно отличается от других существующих монет», – заявил он.


Туалеты BeeVi располагались в кампусах Национального института науки и технологий Ульсана. В специальной лаборатории экскременты перерабатывались в биогаз для генерации электроэнергии.


За использование туалета студенты получали 10 Ggool в день. Токены обладали отрицательной процентной ставкой в ​​размере 7%. Это должно было принудить их владельцев регулярно ликвидировать активы из-за опасения потерять покупательную способность.


Монету принимали в магазинах на территории института, но с начала 2022 года эта возможность исчезла.


Профессор Чо по-прежнему утверждает, что мегаполисы могут извлечь выгоду из этой технологии, используя переработанный газ для получения тепла или приготовления пищи.


Однако он признал, что это потребует значительных инвестиций в инфраструктуру.


Ранее ForkLog сообщал, что британский фермер Филип Хьюз добывает Ethereum, используя электричество, полученное при переработке коровьего навоза.

# Экономика цифровые валюты, экология, южная корея, новости
По материалам: ForkLog

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