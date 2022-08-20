Регина Тодоренко таскает грудного ребенка по съемкам
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Регина Тодоренко таскает грудного ребенка по съемкам

Регина Тодоренко таскает грудного ребенка по съемкам
Ведущая Регина Тодоренко не стала сидеть в декретном отпуске. Телеведущая этим летом родила сына и, казалось, будет несколько месяцев заниматься грудным малышом. Но звезда торопится приступить к работе. 32-летняя Регина Тодоренко не смогла долго сидеть на месте и решила выйти из декрета уже через 1,5 месяца после рождения второго ребенка. Телеведущая сообщила, что дождалась первого съемочного дня и очень счастлива. Актриса показала и забавное видео, на котором входит в студию с маленьким Мирославом на руках. Малыш лежит в большой люльке и укрыт одеялом. Регина делает все тихо и осторожно, чтобы не разбудить ребенка. 9 августа звездные родители отметили первую серьезную дату в жизни Мирослава, ему исполнился месяц. Регина поделилась красивыми фотографиями и рассказала о первых успехах ребенка.
«Месяц пролетел незаметно. За это время в нашей семье стало в два раза больше любви и в два раза больше детских криков, игрушек и бессонных ночей. Но мы счастливы», — сказала Тодоренко. Отдельно счастливая мать и жена поблагодарила мужа за заботу. «Спасибо тебе за всю эту сказочную красоту», — подписала знаменитость. Напомним, в супруги вместе уже четыре года. В июле 2018 года они объявили о своей помолвке. Осенью того же года они оформили отношения в загсе, а зимой стали родителями сына Михаила — чаще всего родители называют мальчика Майклом. Большая свадьба прошла летом 2019 года в Италии.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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