Регина Тодоренко таскает грудного ребенка по съемкам

Ведущая Регина Тодоренко не стала сидеть в декретном отпуске. Телеведущая этим летом родила сына и, казалось, будет несколько месяцев заниматься грудным малышом. Но звезда торопится приступить к работе. 32-летняя Регина Тодоренко не смогла долго сидеть на месте и решила выйти из декрета уже через 1,5 месяца после рождения второго ребенка. Телеведущая сообщила, что дождалась первого съемочного дня и очень счастлива. Актриса показала и забавное видео, на котором входит в студию с маленьким Мирославом на руках. Малыш лежит в большой люльке и укрыт одеялом. Регина делает все тихо и осторожно, чтобы не разбудить ребенка. 9 августа звездные родители отметили первую серьезную дату в жизни Мирослава, ему исполнился месяц. Регина поделилась красивыми фотографиями и рассказала о первых успехах ребенка.«Месяц пролетел незаметно. За это время в нашей семье стало в два раза больше любви и в два раза больше детских криков, игрушек и бессонных ночей. Но мы счастливы», — сказала Тодоренко. Отдельно счастливая мать и жена поблагодарила мужа за заботу. «Спасибо тебе за всю эту сказочную красоту», — подписала знаменитость. Напомним, в супруги вместе уже четыре года. В июле 2018 года они объявили о своей помолвке. Осенью того же года они оформили отношения в загсе, а зимой стали родителями сына Михаила — чаще всего родители называют мальчика Майклом. Большая свадьба прошла летом 2019 года в Италии.