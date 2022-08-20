Рейтинги доверия Путину показывают стабильно высокие результаты

Вадим Карасев

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 77,8%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



По данным опроса ВЦИОМ, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 80% респондентов. Положительно оценили работу премьер-министра и правительства России за последнюю неделю 52,2%.

Согласно данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а уровень доверия россиян к президенту составил 77%.

По данным на 29 июля, российскому лидеру доверяют 80,7% россиян, следует из данных опросов ВЦИОМ, согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценивают 78% опрошенных.





Автор: Аня Куликова