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Рейтинги доверия Путину показывают стабильно высокие результаты

Рейтинги доверия Путину показывают стабильно высокие результаты

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 77,8%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса ВЦИОМ, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 80% респондентов. Положительно оценили работу премьер-министра и правительства России за последнюю неделю 52,2%.


Согласно данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а уровень доверия россиян к президенту составил 77%.

По данным на 29 июля, российскому лидеру доверяют 80,7% россиян, следует из данных опросов ВЦИОМ, согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценивают 78% опрошенных.




Автор: Аня Куликова
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По материалам: uposters.ru

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