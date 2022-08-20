Релакс, шопинг или поездки: гороскоп на выходные, 20 и 21 августа 2022 года

Лето подходит к концу, но август еще успеет принести много событий и сюрпризов каждому знаку зодиака. Самые большие надежды люди возлагают на выходные дни — субботу и воскресенье. Чтобы каждому знаку зодиака быть успешным и воплотить мечты в реальность, астролог Алена Григ составила гороскоп с учетом положения Солнца в картах. Узнайте, как правильно провести выходные дни.

Гороскоп на выходные для каждого знака зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

В ближайший уик-энд вам нельзя проводить время лежа на диване. Энергия будет застаиваться, что принесет недомогание и уныние. Вставайте и двигайтесь, идите на прогулку, в спортзал, займитесь пробежками — все это подарит массу позитива.

Телец (20 апреля — 20 мая)

А вот трудолюбивые Тельцы заслужили максимально ленивый отдых. Представьте себя котом, который нежится на солнышке. Также хорошо окружить себя приятными людьми и вещами. Неудачи скоро отступят.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не стоит ставить на карту слишком много, потому что «все или ничего» — путь тупиковый. Умейте радоваться тому, что есть, даже если достижения кажутся вам незначительными. Если планы срываются, то это не повод отчаиваться, это побуждение построить новые.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков наступают времена удовольствия и комфорта. Звезды располагают к тому, чтобы вы провели выходные как можно веселее, но при этом предупреждают: вы можете помешать сами себе, если будете придавать большое значение мелочам.

Лев (23 июля — 22 августа)

Смело отправляйтесь в путешествие или устройте шопинг мечты. Как вариант — сходить в кино или ресторан, лишь бы вам этого действительно хотелось. Выходные дадут необходимый эмоциональный заряд для будущих подвигов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Интеллектуальные Девы могут заняться тренировкой своих когнитивных навыков. Мозговой штурм поможет им поднять самооценку, а логические задачки отвлекут от тяжелых дум.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Те представители знака, которые усердно трудились на пятидневке, заслужили качественный отдых. Но будьте аккуратны на поворотах: есть риск перебрать с алкоголем или связаться с людьми, далекими от идеала.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам следует исключить все риски, как денежные, так и касающиеся здоровья и жизни. Ни в коем случае не занимайтесь активными видами отдыха и не ездите на большой скорости. Ваш вариант времяпрепровождения на выходные, согласно личному гороскопу, — массаж, релакс, сауна и т.п.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов была непростая неделя и многие отмечали энергетический спад. Таково влияние не вполне удачного расположения небесных светил. Однако уже в субботу можете изменить ход событий, встретившись с друзьями или отправившись в поход.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Центр притяжения Козерогов на ближайшие выходные — это их собственный дом. Не пора ли заняться тем, что давно планировали, например, обновить ремонт или выкинуть старые вещи? Вы не поверите, но от этого тоже можно получить огромное удовольствие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Время познания нового, которое всегда цепляет представителей этого знака. Они стремглав несутся за получением новых знаний и впечатлений. Вот и предстоящие суббота и воскресение не исключение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Абстрагируйтесь от навязчивого информационного потока, иначе рискуете оказаться в капкане собственных болезненных реакций. Лучший вариант для Рыб, как провести выходные, — это почитать книгу или начать смотреть увлекательный сериал.