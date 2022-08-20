Россия празднует день рождения атомной отрасли

Зарождение атомного лидера

В юбилейный год одна из задач «Росатома» — обеспечить IT-суверенитет РФ

История отечественной атомной промышленности началась 77 лет назад. 20 августа 1945 года было создано Первое главное управление при Совете народных комиссаров СССР для руководства работами по атомному проекту. Российская атомная промышленность была призвана поставить решение сложнейших военных задач на службу гуманистическим целям и разрушить ядерную монополию США.

Благодаря работе советских ученых, конструкторов, физиков, разработчиков в 1949 году появилась первая советская атомная бомба, в 1961-м — знаменитая «Царь-бомба», в 1972-м — самая быстрая в мире подводная атомная лодка «Анчар», чей скоростной рекорд не побит до сих пор. Так, бессмысленность военного противостояния с СССР стала очевидной, монополия США на ядерное оружие была разрушена. Это кардинально изменило всю геополитическую реальность, обеспечило безопасность России и глобальный мир на планете. Ядерный щит страны и сегодня позволяет России чувствовать себя уверенно в сложнейшей международной обстановке и недружественной атмосфере.

Роль атомной промышленности в стране не ограничилась оборонными задачами. Советские ученые стали первопроходцами в мирном использовании энергии атома: в 1954 году была запущена первая в мире АЭС в Обнинске, в 1959-м — поднят флаг над первым в мире атомным ледоколом «Ленин», в 1977-м — атомный ледокол «Арктика» стал первым в истории мореплавания надводным судном, покорившим Северный полюс. В 1967 году наша страна стала лидером исследований в области физики высоких энергий — благодаря созданию крупнейшего в мире ускорителя протонов. В 1968-м на советской установке для исследования реакции термоядерного синтеза был установлен мировой рекорд нагрева плазмы.

Первенство в науке и технологиях отечественная атомная промышленность продолжает развивать и в новейшей истории страны.

Новейшая история: «Росатом»

В 2012 году в Сарове началось строительство самой мощной лазерной установки в мире для проведения углубленных исследований лазерного термоядерного синтеза. В 2016 году «Росатом» презентовал первый российский промышленный 3D-принтер для металлических изделий, разработанный отечественными специалистами. В том же году был запущен первый в мире атомный энергоблок поколения 3+ на Нововоронежской АЭС с инновационным реактором. А в 2019 году первые киловатты в сеть выдала уникальная российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) — первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция. Российские атомщики участвовали в создании уникальной космической обсерватории «Спектр-РГ», которая в 2019 году была запущена на орбиту.

Сегодня Россия — единственная в мире страна, обладающая собственным атомным ледокольным флотом из шести судов. В 2013 году стартовало серийное строительство атомных ледоколов нового поколения. «Росатом» обеспечивает эксплуатацию атомоходов и развитие для хозяйственного освоения Северного морского пути, планирует стать глобальным игроком на рынке морских перевозок.

15 лет атомной госкорпорации

«Росатом» занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС

В год своего пятнадцатилетия «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России и одним из лидеров мирового рынка ядерных услуг и технологий. Сегодня 35 блоков «Росатома» реализованы в 8 странах мира — это 80% мирового рынка строительства АЭС. «Росатом» — единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов.

В сферу деятельности компании входит производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами, создания композитных материалов, водородной энергетики, цифровых исследований и применения радиационных технологий, ветроэнергетики. Каждая пятая лампочка в России горит благодаря атомной генерации. Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии. Так, 37 действующих энергоблоков компании обеспечивают около 20% от общей выработки электроэнергии в стране.

Предприятия «Росатома» занимают:

Формирование IT-суверенитета России

17% мирового рынка фабрикации ядерного топлива;1-е место в мире по обогащению урана;1-е место в мире по количеству энергоблоков АЭС в зарубежном портфеле проектов;2-е место в мире по объему разведанных запасов урана;1/3 производства мировой обогащенной урановой продукции;каждый 6-й реактор в мире работает на топливе, произведенном «Росатомом».

Одна из важнейших задач «Росатома» в условиях актуальных внешнеполитических событий — формирование IT-суверенитета России. Госкорпорация создает новые программные продукты для промышленности, отвечает за создание к 2024 году в России квантового компьютера, выступает соисполнителем в высокотехнологичной области «Новые производственные технологии». «Росатом» — это 400 предприятий, 290 тысяч сотрудников, 27 атомных городов. К концу 2022 года в отрасли планируется увеличить долю импортонезависимой IT-инфраструктуры до 70%. Это произойдет за счет внедрения систем собственной разработки и вендорских решений.

«Парламентская газета» поздравляет огромный коллектив российских атомщиков с их праздником!