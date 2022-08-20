Россиянам предложат игру на интерактивных кубах ко Дню флага

Вадим Карасев

VK установит интерактивные кубы в городах ко Дню флага России

VK проведет масштабный проект, приуроченный ко Дню флага России. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

С 20 по 22 августа соцсеть в десяти городах России установит интерактивные кубы, каждая грань которого будет открывать доступ к одной из четырех активностей. Так, все желающие могут сыграть в интерактивную игру, в которой предлагается выбрать слова, с которыми ассоциируется флаг. С помощью выбранных слов каждый участник сможет собрать свой собственный флаг и поделиться им во «ВКонтакте».

На другой стороне куба предложат принять участие в видеовикторине, вопросы в которой связаны с празднованием Дня российского флага. По ее прохождении участники получат уникальный цифровой подарок от соцсети. Также в инсталляции можно будет создать арт-контент: выбрать цвет и нарисовать динамичный рисунок, который отобразится на кубе. Кроме того, все желающие получат возможность вывести на одну из граней куба анимированный маскот VK, сделать с ним видео или фото и опубликовать в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что для того, чтобы активировать активности интерактивного куба, участником необходимо будет считать QR-код при помощи своего телефона.

Ранее сообщалось, что VK запустил новую технологию — моментальный автоматический перевод текста в чатах на разные языки. Уточнялось, что перевод начинается только по желанию пользователя и осуществляется без участия стороннего оборудования или программных решений.