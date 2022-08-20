Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых
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Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых

Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых с 30 до 15% от стоимости жилья. Данная мера распространяется на базовые ипотечные программы банка «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» и льготные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека» при приобретении жилья в новостройке, а для программы «Дальневосточная ипотека» — и на вторичном рынке. Исключения — индивидуальное жилищное строительство и рефинансирование, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, самозанятые должны быть зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера либо подтвердить доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036). Подробности #" #" #" #" #"

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По материалам: irk

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