Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых

Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых с 30 до 15% от стоимости жилья. Данная мера распространяется на базовые ипотечные программы банка «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» и льготные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека» при приобретении жилья в новостройке, а для программы «Дальневосточная ипотека» — и на вторичном рынке. Исключения — индивидуальное жилищное строительство и рефинансирование, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, самозанятые должны быть зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера либо подтвердить доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036). Подробности #" #" #" #" #"