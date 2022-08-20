Сергей Лазарев показал накаченный торс, представ в одних трусах на Мальдивах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сергей Лазарев показал накаченный торс, представ в одних трусах на Мальдивах

Сергей Лазарев показал накаченный торс, представ в одних трусах на Мальдивах

Сергей Лазарев показал накаченный торс, представ в одних трусах на Мальдивах
Певец Сергей Лазарев похвастался накаченным телом, позируя на пляжных фото с голым торсом. Известный певец Сергей Лазарев в эти дни отдыхает на Мальдивах. В микроблоге певца за последнее время появилось несколько снимков, на которых он изображен по пояс обнаженным. Позирует Сергей Лазарев, как правило, на берегу океана, любуясь красотами Мальдив и демонстрируя свои.
Поскольку Сергей Лазарев много времени проводит в спортзале, то находится в безупречной форме. На этот раз музыкант показал идеально накаченную фигуру в разных ракурсах, позируя в одних трусиках для купания в море.
«Впереди много работы- съемок, концертов, репетиций! Несколько месяцев без выходных… поэтому пытаюсь насладится и вдохновиться этими яркими красками на будущее… всем отличного дня! До конца лета 2 недели» — написал под фото Сергей Лазарев.
Кстати, ранее артист в ответ на слухи об эмиграции написал: «Я русский! И никогда этого не стыдился. Я искренне люблю Россию. Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста». Он призвал своих подписчиков не вестись на провокации и поделился мнением, что за распространение фейков о публичных людях необходимо ввести уголовную ответственность. «Сейчас сложные времена. Наша задача не ссориться, не обвинять, не озлобляться. Сегодня мы должны быть сплоченными как никогда и поддерживать друг друга!» — написал певец.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

"Попал в селюковский котел": Киркорова на улицах Монако атаковали с оскорблениями украинцы
"Попал в селюковский котел": Киркорова на улицах Монако
Подборка забавных твитов обо всем - 19.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 19.08.2022 (15 фото)
Полиция начала проверку после фотосессии журнала на еврейском кладбище в Иркутске
Полиция начала проверку после фотосессии журнала на еврейском
Алина Иордан решила начать новый этап в своей жизни
Алина Иордан решила начать новый этап в своей жизни
Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству
Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству
Виктор Рыбин признался, в чем секрет его счастливого брака
Виктор Рыбин признался, в чем секрет его счастливого брака
На Филиппа Киркорова набросились украинские активисты
На Филиппа Киркорова набросились украинские активисты
Григорий Лепс скорбит по автору своих хитов
Григорий Лепс скорбит по автору своих хитов
Сергей Лазарев показал накаченный торс, представ в одних трусах на Мальдивах
Сергей Лазарев показал накаченный торс, представ в одних трусах на
Азиза вернулась к своему молодому мужу
Азиза вернулась к своему молодому мужу
Свыше 200 лекторов станут участниками федерального Просветительского марафона от "Знания"
Свыше 200 лекторов станут участниками федерального Просветительского
Киберспортсменка Виктория Tory Казиева - она рассказала, как стала играть и зарабатывать миллионы
Киберспортсменка Виктория Tory Казиева - она рассказала, как стала

Топ на сегодня

Общественная палата РФ предложила выплачивать семьям миллион рублей за третьего ребенка
Общественная палата РФ предложила выплачивать семьям миллион рублей
На такой трюк решится не каждый
На такой трюк решится не каждый
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе
Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили

Еще по теме

Сергей Лазарев представил клип на песню для «Евровидения-2016»
Сергей Лазарев показал свое шикарное тело
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции
Сергей Лазарев лишился концертов из-за нерешительности