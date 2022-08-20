Сергей Лазарев показал накаченный торс, представ в одних трусах на Мальдивах

Певец Сергей Лазарев похвастался накаченным телом, позируя на пляжных фото с голым торсом. Известный певец Сергей Лазарев в эти дни отдыхает на Мальдивах. В микроблоге певца за последнее время появилось несколько снимков, на которых он изображен по пояс обнаженным. Позирует Сергей Лазарев, как правило, на берегу океана, любуясь красотами Мальдив и демонстрируя свои.Поскольку Сергей Лазарев много времени проводит в спортзале, то находится в безупречной форме. На этот раз музыкант показал идеально накаченную фигуру в разных ракурсах, позируя в одних трусиках для купания в море.«Впереди много работы- съемок, концертов, репетиций! Несколько месяцев без выходных… поэтому пытаюсь насладится и вдохновиться этими яркими красками на будущее… всем отличного дня! До конца лета 2 недели» — написал под фото Сергей Лазарев.Кстати, ранее артист в ответ на слухи об эмиграции написал: «Я русский! И никогда этого не стыдился. Я искренне люблю Россию. Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста». Он призвал своих подписчиков не вестись на провокации и поделился мнением, что за распространение фейков о публичных людях необходимо ввести уголовную ответственность. «Сейчас сложные времена. Наша задача не ссориться, не обвинять, не озлобляться. Сегодня мы должны быть сплоченными как никогда и поддерживать друг друга!» — написал певец.