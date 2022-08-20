Систему голосования на выборах московских мундепов протестируют 26 августа
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Систему голосования на выборах московских мундепов протестируют 26 августа

Систему голосования на выборах московских мундепов протестируют 26 августа

В Москве 26 августа состоится тестирование системы электронного голосования перед муниципальными выборами. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"26 августа будет тестовое голосование. Одновременно будут работать и офлайновые участки, то есть настоящие УИК <…> с подключенным туда электронным реестром, и будет проводиться электронное голосование", - уточнил он.

Тестирование состоится с 8 утра до 5 часов вечера. Организаторы постарались сделать тестирование полезным во всех отношениях и вынесли на тестовое голосование важный для горожан вопрос.


"Вопрос для тестового голосования, по нашему мнению, должен быть таким, который волнует всех москвичей, и вопрос должен подразумевать большое количество вариантов ответов, чтобы также посмотреть, как работает список. Мы получили огромное количество предложений. <…> Мы их решили обобщить и создать один универсальный вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" - отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

По его словам, москвичи уже подали большое количество заявок на участие в тестировании.

Выборы в Совет депутатов муниципальных образований Москвы пройдут в столице с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители города, зарегистрированные в любом районе, за исключением Щукина и большей части ТиНАО (в 2022 году муниципальные выборы состоятся только в Троицке).



Автор: Кирилл Дорохин
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По материалам: uposters.ru

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