СМИ: МИД Великобритании выступил против участия России в саммите G20

Россия не имеет морального права принимать участие в саммите «Группы двадцати», заявил в представитель министерства иностранных дел Великобритании. Об этом сообщает агентство Reuters.

О намерении президента РФ Владимира Путина посетить ноябрьский саммит очно сообщалось в июле. В то же время уточнялось, что формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

«Россия не имеет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия на Украине», — приводит агентство слова представителя британского МИДа.

Собеседник издания также добавил, что британские власти приветствуют усилия Индонезии по обеспечению обсуждения последствий боевых действий на Украине на встречах G20.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, целями которой объявлены демилитаризация и денацификация страны. Такое решение было принято после просьб глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи в связи с обстрелами, которые проводились украинскими силовиками. Ряд западных стран после этого начал поставлять Киеву оружие и военную технику, а против России было выдвинуто несколько пакетов санкций, которые затронули первых лиц РФ, финансовые организации, а также сферы торговли и инвестиций.



