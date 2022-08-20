Собчак высмеяла райдер Лободы. Украинская певица запрашивает 10 пар носков и литр антисептика

Вадим Карасев

40-летняя Ксения Собчак обнародовала райдер таких звезд, как Светлана Лобода и Zivert, удивившись их необычным, по мнению супруги Константина Богомолова, запросам к организаторам концертов.

Согласно документу, опубликованному Собчак, Светлана Лобода в своем райдере требует 100 одноразовых перчаток, литр спирта и 10 пар носков. Последний факт особенно позабавил супругу Константина Богомолова.



А что касается райдеров - всякое бывает. Вот Лободе вместе с €100 000 за концерт и банкетом нужно было предоставить 10 ПАР КАПРОНОВЫХ НОСКОВ



Подписчики Ксении в свою очередь высмеяли украинскую звезду. "Пусть уже и оплату за концерт носками берет", "В хозяйстве все пригодится", "Странные запросы, еще бы нижнее белье включила", - пишут пользователи Сети.

В то же время Zivert, согласно данным Собчак, запрашивает у организаторов концертов шашлыки в форме кубиков.

"Впереди предпоследние летние выходные. И да прибудет с вами такое же меню как в райдере Зиверт, форма - КУБИКИ", - написала Ксения, посмеявшись над певицей.

В Сеть слит райдер Ксении Собчак

Стоит отметить, незадолго до того, как Ксения Собчак посмеялась над популярными певицами, был опубликован райдер ее самой.

Как выяснилось, супруга Константина Богомолова запрашивает лучший городской отель, а в нем - номер люкс, в котором обязательно должны быть плотные шторы и массажный стол. В то же время звезда требует, чтобы температура в помещении не превышала двадцати градусов.

Подкрепиться Ксения предпочитает зефиром со вкусом "пломбир", фруктами, орехами, медом, овощным салатиком, куриным бульоном, гречкой с грибами и без лука, а также картофельными драниками со сметаной.

Автор: Леонид Пасечников