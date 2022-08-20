Sony прокомментировала сделку по добавлению Death Stranding в Game Pass
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Sony прокомментировала сделку по добавлению Death Stranding в Game Pass

Sony прокомментировала сделку по добавлению Death Stranding в Game Pass


23 августа игра Death Stranding станет частью подписки Game Pass на PC. Проект напрямую связан с Sony, несмотря на то, что он выходил и на PC — спустя почти 2 года после релиза на приставках Playstation. Тем не менее, Sony непричастна к сделке по выходу Death Stranding в подписке Game Pass.

Портал pushsquare получил комментарий от Sony по добавлению Death Stranding в Game Pass. Говорится, что Sony «не участвовала» в выпуске Death Stranding, несмотря на то, что компания является владельцем интеллектуальной собственностью и финансировала разработку игры. «Вопросы, связанные с выпуском Death Stranding для PC, находятся в ведении Kojima Productions и 505 Games», — сказал представитель. «SIE не участвует в этой акции».

Стоит отметить, что в подписке Game Pass для PC выйдет оригинальная версия Death Stranding (в которой будут доступны фоторежим, поддержка ультрашироких мониторов, режим высокой сложности), а не расширенное издание Director’s Cut.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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