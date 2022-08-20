США создают "гиперзвуковую" защиту от российских ракет
Белый Дом и Пентагон активно работают над созданием средств противодействия российскому гиперзвуковому оружию. Об этом на брифинге заявила замглавы Минобороны США Кэтлин Хикс.
По словам представительницы оборонного ведомства Соединённых Штатов, государство готово "инвестировать в противодействие гиперзвуку". Хикс анонсировала "многообещающие подвижки" в исследовании гиперзвукового вооружения.
По словам замминистра, Пентагон уже разработал концепцию эффективного применения гиперзвукового вооружения. Чиновница утверждает, что американский метод "отличается" от того, как подобное вооружение используют Вооружённые силы России и Китая.
Хикс скептически отнеслась к перспективе отставания Соединённых Штатов в области исследования гиперзвука и отказалась приводить дополнительную информацию, сославшись на соображения секретности.
В середине августа американские военные на учениях отработали действия после атаки российских гиперзвуковых ракет. Согласно легенде учений, вследствие российского "удара" был разрушен стадион "Линкольн Файненшел Филд" и пострадал поезд, перевозящий хлор. В мероприятии поучаствовали не менее 550 военных и гражданских лиц, а мирных жителей, пострадавших от "агрессии России", изображали манекены.
Автор: Виктор Садальцев