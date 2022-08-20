США создают "гиперзвуковую" защиту от российских ракет

Вадим Карасев

Белый Дом и Пентагон активно работают над созданием средств противодействия российскому гиперзвуковому оружию. Об этом на брифинге заявила замглавы Минобороны США Кэтлин Хикс.

По словам представительницы оборонного ведомства Соединённых Штатов, государство готово "инвестировать в противодействие гиперзвуку". Хикс анонсировала "многообещающие подвижки" в исследовании гиперзвукового вооружения.

"Мы действительно инвестируем в противодействие гиперзвуку, потому что мы хотим быть уверены, что сможем защититься от других, используя гиперзвуковые возможности. Мы очень усердно работаем над этим, и я действительно думаю, что у нас есть реальные многообещающие подвижки в отношении гиперзвуковых программ США", – рассказала она.

По словам замминистра, Пентагон уже разработал концепцию эффективного применения гиперзвукового вооружения. Чиновница утверждает, что американский метод "отличается" от того, как подобное вооружение используют Вооружённые силы России и Китая.

Хикс скептически отнеслась к перспективе отставания Соединённых Штатов в области исследования гиперзвука и отказалась приводить дополнительную информацию, сославшись на соображения секретности.

В середине августа американские военные на учениях отработали действия после атаки российских гиперзвуковых ракет. Согласно легенде учений, вследствие российского "удара" был разрушен стадион "Линкольн Файненшел Филд" и пострадал поезд, перевозящий хлор. В мероприятии поучаствовали не менее 550 военных и гражданских лиц, а мирных жителей, пострадавших от "агрессии России", изображали манекены.





Автор: Виктор Садальцев