STEPN выпустит NFT-коллекцию вместе с командой «Атлетико Мадрид»

Фитнес-приложение STEPN и футбольный клуб испанской Ла Лиги «Атлетико Мадрид» анонсировали запуск коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Get our first NFT sneakers collection with @whalefinapp in @Stepnofficial!



Dropping on August 26th. Register now and don't miss out!



+Info: https://t.co/muzFl7LC7Z pic.twitter.com/sn9m3hmLvv — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 18, 2022

В коллекцию войдут 1001 пара NFT-кроссовок для Move-to-Earn приложения. Третьим партнером выступит платформа для торговли и кредитования криптовалютами WhaleFin.

Релиз NFT-коллекции запланирован на 26 августа. В нее войдут 850 обычных, 140 необычных и 11 редких токенов.

Каждый владелец NFT автоматически становится участником розыгрыша билетов на домашние игры «Атлетико Мадрид» с проездом и проживанием в отеле. Покупатели необычных токенов кроссовок получат футболки клуба.

Напомним, во втором квартале 2022 года STEPN получило прибыль в размере $122,5 млн за счет платы за использование приложения.

Ранее платформа подверглась массированной DDoS-атаке.