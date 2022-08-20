STEPN выпустит NFT-коллекцию вместе с командой «Атлетико Мадрид»
Фитнес-приложение STEPN и футбольный клуб испанской Ла Лиги «Атлетико Мадрид» анонсировали запуск коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Get our first NFT sneakers collection with @whalefinapp in @Stepnofficial!— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 18, 2022
Dropping on August 26th. Register now and don't miss out!
+Info: https://t.co/muzFl7LC7Z pic.twitter.com/sn9m3hmLvv
В коллекцию войдут 1001 пара NFT-кроссовок для Move-to-Earn приложения. Третьим партнером выступит платформа для торговли и кредитования криптовалютами WhaleFin.
Релиз NFT-коллекции запланирован на 26 августа. В нее войдут 850 обычных, 140 необычных и 11 редких токенов.
Каждый владелец NFT автоматически становится участником розыгрыша билетов на домашние игры «Атлетико Мадрид» с проездом и проживанием в отеле. Покупатели необычных токенов кроссовок получат футболки клуба.
Напомним, во втором квартале 2022 года STEPN получило прибыль в размере $122,5 млн за счет платы за использование приложения.
Ранее платформа подверглась массированной DDoS-атаке.