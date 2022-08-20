STEPN выпустит NFT-коллекцию вместе с командой «Атлетико Мадрид»
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STEPN выпустит NFT-коллекцию вместе с командой «Атлетико Мадрид»

STEPN выпустит NFT-коллекцию вместе с командой «Атлетико Мадрид»


Фитнес-приложение STEPN и футбольный клуб испанской Ла Лиги «Атлетико Мадрид» анонсировали запуск коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT).




В коллекцию войдут 1001 пара NFT-кроссовок для Move-to-Earn приложения. Третьим партнером выступит платформа для торговли и кредитования криптовалютами WhaleFin.


Релиз NFT-коллекции запланирован на 26 августа. В нее войдут 850 обычных, 140 необычных и 11 редких токенов.


Каждый владелец NFT автоматически становится участником розыгрыша билетов на домашние игры «Атлетико Мадрид» с проездом и проживанием в отеле. Покупатели необычных токенов кроссовок получат футболки клуба.


Напомним, во втором квартале 2022 года STEPN получило прибыль в размере $122,5 млн за счет платы за использование приложения.


Ранее платформа подверглась массированной DDoS-атаке.

# Экономика nft, спорт, футбол, новости
По материалам: ForkLog

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