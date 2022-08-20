Свыше 200 лекторов станут участниками федерального Просветительского марафона от "Знания"
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Свыше 200 лекторов станут участниками федерального Просветительского марафона от "Знания"

Свыше 200 лекторов станут участниками федерального Просветительского марафона от "Знания"

С 31 августа по 2 сентября Российское общество "Знание" проведет новый федеральный Просветительский марафон "Знание", участниками которого станут более 200 лекторов.

Три дня для зрителей будут читать лекции известные государственные деятели, лидеры бизнеса, ученые и популяризаторы науки, специалисты медиаиндустрии. Всего запланировано более 120 часов просветительского контента, а также новые лекционные форматы, например, просветительский спектакль. Впервые регистрация будет открыта для всех желающих – отбор слушателей проведут по результатам творческого конкурса.


Марафон будет проходить на площадках пяти городов, и на каждой будет определенная тематика –  достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и многое другое.

Московская площадка будет организована в концертном зале "Зарядье". Ее тема - "Знание. Сила". Цель площадки - показать, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. В Санкт-Петербурге тема площадки - "Знание. Сделано в России", которая проиллюстрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала России для создания новых продуктов, а также познакомит молодежь с последними решениями в области импортозамещения. Площадка "Знание. Наследие России" в Нижнем Новгороде познакомит слушателей с множеством культурных, научных и технических открытий, которые являются предметом национальной гордости россиян.

В программу марафона войдет трек "Знание. Экология" – на нем будет представлена просветительская программа площадки "Знания" на Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема" в Камчатском крае.

Впервые один из треков марафона – "Знание. Мы вместе" – будет организован на площадке в Луганске в Луганской Народной Республике: через призму лекций и интервью на тему культурного многообразия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей он позволит всем слушателям почувствовать, что нас по-настоящему объединяет.

Зрители смогут увидеть выступления спикеров Просветительского марафона из любой точки страны на сайте проекта и в группе Российского общества "Знание" ВКонтакте.



Автор: Аня Куликова
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По материалам: uposters.ru

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