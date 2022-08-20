Татьяна Навка хочет стать Афиной, Ирина Шейк выбирает мини: 13 образов недели по версии редактора моды

Вадим Карасев

Пришло время снова обсудить звездные образы: кто все еще без ума от розового, кем хочет быть Татьяна Навка и что происходит на красных дорожках. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала все, чем запомнилась неделя.

Мадонна на этой неделе отмечала на Сицилии свое 64-летие в платье Dolce & Gabbana "под гжель" (на самом деле дизайнеры, конечно, вдохновлялись майоликой). Можно было бы сказать, что наряд на зависть Виктории Шеляговой, но не стоит недооценивать прыть нашей светской дамы — Виктория уже успела перемерить половину коллекции с таким принтом.





Мадонна

По части моды от поп-дивы не отставал и ее сын Дэвид Банда, уже прославившийся своими яркими образами. На этот раз он предпочел наряд в стиле диско: на вечеринке Дэвид зажигал топлес в пайеточных брюках клеш, дополнив наряд фетровой шляпой как у героя какого-нибудь нуарного фильма. Так мог бы выглядеть мудборд, если бы "Касабланку" снимали сегодня на Netflix.





Дэвид Банда

У Татьяна Навки на этой неделе был кризис самоидентичности. В подписи к этому фото олимпийская чемпионка гадала, то ли она Афродита, то ли Афина, то ли Артемида. Поможем Татьяне определиться. Пишите в комментариях, кто же она (свои варианты приветствуются).





Татьяна Навка

Спонтанным трендом недели можно назвать мини-юбку — лето заканчивается, и модницы спешат успеть надеть одну из главных вещей нулевых, которая снова актуальна. Если терзают сомнения, как и с чем ее носить, отбросьте их.

Как видим на примерах, стилизовать ее сегодня можно абсолютно по разному: с кроп-топом, как Настя Ивлеева, ведь какие нулевые без обнаженного живота, или со свободной футболкой, как Ирина Шейк, чтобы создать более небрежный образ в уличном стиле. Ну а Лили Рейнхарт в Miu Miu напоминает, что после отпусков и каникул кого-то снова поджидает офисный и школьный "белый верх, черный низ", так что тянуть с модными экспериментами не стоит — когда, если не сейчас. В общем, выбираем, в настроении для какого образа с мини мы сегодня.





Ирина ШейкНастя ИвлееваЛили Рейнхарт

Ким Кардашьян в спортзале на этой неделе снова поражала нас своим талантом подобрать уместный наряд в любой ситуации.





Ким Кардашьян

Фотосессией недели стала съемка Линды Евангелисты в британском Vogue, а одним из ярких образов — этот цветочный наряд Richard Quinn. Это первое появление супермодели 90-х на страницах главного модного журнала после "изуродовавшей" ее процедуры. В интервью Линда честно призналась, что визажист использовал специальные тейпы для формирования овала лица, и от былой модельной формы она по-прежнему далека — на фото она позирует в закрытой одежде и шляпах с платками.





Линда Евангелиста

Дарья Клюкина в топе бикини и джинсах с заниженной талией на фоне буйной растительности словно косплеит главный музыкальный блокбастер нулевых — клип Survivor группы Destiny's Child, где начинала Бейонсе. С той поправкой, что милитари в нашем неспокойном мире сейчас носить стоит с осторожностью, а вот розовый — легко (хотя глаз от него уже дергается).





Дарья Клюкина





Кадр из клипа Destiny's Child Survior

Кортни Кардашьян в плаще Kwaidan Editions на этой неделе была предсказуемой в выборе цвета — розовый все еще гипнотизирует модниц. Зато встряхнула застоявшийся инстажанр* фото в дамском туалете и отправилась в мужской.





Кортни Кардашьян

Одним из самых обсуждаемых показов на этой неделе стала презентация коллекции Ganni в рамках Недели моды в Копенгагене. Если в инстаграме* бренда пользователи оценили внимание к бодипозитиву, то вот в российском телеграме отметили, что это не пошло на пользу в первую очередь самим моделям.

Самая провальная коллекция Ganni за всю историю. Сплошное разочарование, даже выход корпулентных моделей не спасет вас,

— написали в "Модных хрониках Злой Киски".

Отдельная боль — луки для девушек plus-size. Натянуть на крупную модель трикотажный презерватив (уж простите) можно, но разве что для галочки. А как насчет чего-то комплиментарного? Неужели они думают, что кто-то в здравом уме хочет так выглядеть? Лук из денима — это просто миксером в глаза,

— написали в That's Haute.





Ganni

Завершаем подборку кратким обзором красных дорожек. В полную мощь светский сезон еще не стартовал, но модная хроника все равно не пустует, и на этой неделе звезды выбирали оттенки самоцветов. Оливия Кук на премьере "Дома Дракона" появилась в архивном платье рубинового оттенка John Galliano, а Хайди Клум — в изумрудном Dolce & Gabbana.





Образ недели

Оливия КукХайди КлумМадоннаСын Мадонны Дэвид БандаТатьяна НавкаИрина ШейкНастя ИвлееваЛили РейнхартКим КардашьянЛинда ЕвангелистаДарья КлюкинаКортни КардашьянОбразы с показа GanniОливия КукХайди КлумНадя Бесчетникова