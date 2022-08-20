The Eternal Cylinder бесплатно обновят до Xbox Series X | S — уже в октябре
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The Eternal Cylinder бесплатно обновят до Xbox Series X | S — уже в октябре

The Eternal Cylinder бесплатно обновят до Xbox Series X | S — уже в октябре


В сентябре прошлого года состоялся релиз игры The Eternal Cylinder на Xbox One, Playstation 4 и PC. Проект вышел без оптимизации до консолей нового поколения, но уже в скором времени такое обновление игра получит, о чем сегодня сообщили разработчики.

13 октября 2022 года, вместе с «Юбилейным обновлением игры», проект The Eternal Cylinder получит оптимизацию до новых игровых приставок. Разработчики обещают, что игроки на Xbox Series X и Playstation 5 смогут выбирать между разрешением 4K и режимом с поддержкой трассировки лучей (без уточнения разрешения). На Xbox Series S режима с трассировкой лучей не будет.

Само же «Юбилейное обновление» игры The Eternal Cylinder добавит новую мутацию и двух новых существ. Обновление будет распространяться бесплатно, ниже можно посмотреть трейлер апдейта проекта до Xbox Series X | S и Playstation 5.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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