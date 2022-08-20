Трасс изменила свою позицию по встрече с Путиным на саммите G20

Вадим Карасев

Reuters: глава МИД Британии Трасс заявила, что Путин не должен участвовать в саммите G20

Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс изменила свое мнение об участии России в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.

«Россия не имеет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия в Украине», — приводит агентство слова пресс-секретаря британского внешнеполитического ведомства. В МИД Великобритании также приветствовали стремление Индонезии обсудить события на Украине, а также намеки на то, что Украина может быть представлена президентом Владимиром Зеленским на саммите G20.

При этом ранее Трасс заявляла о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках G20 в случае, если она получит пост премьер-министра королевства и главы Консервативной партии.