Трейдер рассказал о вероятности отскока биткоина

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

Согласно прошлому обзору, биткоин ушел в сторону $20 000. На это потребовалось немного больше времени, цена достаточно долго ходила во флэте, однако слабость на первой криптовалюте все же отработала себя.

На данный момент биткоин продолжает двигаться в восходящем канале. Но падать достаточно быстро актив начал с его верхней границы, что, как правило, не ведет к моментальному пробитию.

Нижняя граница канала как раз пересекается с PoC, который цена также должна «ощутить». То, что она начала встречать сопротивление, видно по повышенным объемам.

Здесь очень важна точка отмены. Если биткоин закрепится на четырехчасовом таймфрейме ниже отметки $20 700, то пробой восходящего канала и PoC можно назвать «истинным» и ожидания будут строиться в пользу снижения к $18 000-$19 000.

Данные: TradingView.

На данный момент можно ожидать микрофлэт с попытками вернуться на $23 400.