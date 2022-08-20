Трейдер рассказал о вероятности отскока биткоина
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Трейдер рассказал о вероятности отскока биткоина

Трейдер рассказал о вероятности отскока биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Согласно прошлому обзору, биткоин ушел в сторону $20 000. На это потребовалось немного больше времени, цена достаточно долго ходила во флэте, однако слабость на первой криптовалюте все же отработала себя.


На данный момент биткоин продолжает двигаться в восходящем канале. Но падать достаточно быстро актив начал с его верхней границы, что, как правило, не ведет к моментальному пробитию. 


Нижняя граница канала как раз пересекается с PoC, который цена также должна «ощутить». То, что она начала встречать сопротивление, видно по повышенным объемам. 


Здесь очень важна точка отмены. Если биткоин закрепится на четырехчасовом таймфрейме ниже отметки $20 700, то пробой восходящего канала и PoC можно назвать «истинным» и ожидания будут строиться в пользу снижения к $18 000-$19 000.


Данные: TradingView.

На данный момент можно ожидать микрофлэт с попытками вернуться на $23 400.

# Экономика теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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