Умер актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!»
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Умер актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

Умер актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

19 августа 2022 издание «NEWSru» сообщило о смерти актера, музыканта и кукловода Сергея Григорьева. Он был хорошо известен публике разных возрастов, хотя в лицо его практически не знали. Сергей озвучивал и управлял одним из героев телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» - псом Филей.


Издание сообщает, что последние 8 лет Григорьев жил в Израиле. Похоронная церемония пройдет завтра, 21 августа 2022 года в израильском поселении Ткоа, которое находится на западном побережье реки Иордан. Прощание начнется в 18:00, на местном кладбище израильской общины.



Известно, что за границей Сергей лечился от онкологического заболевания, но умер он от остановки сердца. Об этом сообщила коллега Григорьева Наталья Голубенцева, известная зрителям по голосу Степашки.

«Профессионал он был высокой масти. Он очень был талантливый человек во всем, и как артист, и как кукольник. Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы. И он очень был позитивный человек, несмотря на свои болячки, никогда не сдавался. Весел и юморил», – рассказывает журналистам Наталья.


Отзываются положительно о Григорьеве и другие коллеги. Так, Галина Марченко, которую зрители знают по персонажу Каркуша, тоже поделилась своими воспоминаниями. По ее словам, Сергей был очень ответственным человеком, сами писал сценарии, продумывал сценки.

«Мы его все очень любили, Серенечку, лапочку. Он поднял несколько передач, сценарии писал и проводил дни, придумывая что-то. Сережка был очень талантливый и любящий дело наше. Работать с ним было одно удовольствие», – рассказывает артистка.


Напомним, что Григорьев работал кукловодом Фили с 1987 года. До прихода Сергея персонажа озвучивал актер Игорь Галуненко. При съемках одного из выпусков Галуненко в Москве не оказалось, и его заменил Григорьев. Эта работа понравилась Сергею, и уже с 1991 года он озвучивал Филю вплоть до 2014 года. Григорьев переехал в Израиль из-за проблем со здоровьем – у него обнаружили онкологию.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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