Умер озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев

Вадим Карасев

Озвучивавший Филю в «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев скончался от инфаркта

Скончался артист и музыкант Сергей Григорьев, который на протяжении 27 лет озвучивал пса Филю из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщила его коллега Наталья Голубенцева, пишет РБК.

По ее словам, мужчина скончался от инфаркта, при диагностированной онкологии.

«Профессионал он был высокой масти. Он очень был талантливый человек во всем, и как артист, и как кукольник. Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы», — сказала она.

Голубенцева добавила, что несмотря на свои заболевания, Григорьев никогда не сдавался и оставался позитивным человеком.

Похороны артиста пройдут в израильском поселении Ткоа, где он прожил последние несколько лет.

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