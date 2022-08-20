Уже известно более чем о 10 играх, которые покажут на Opening Night Live
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Уже известно более чем о 10 играх, которые покажут на Opening Night Live

Уже известно более чем о 10 играх, которые покажут на Opening Night Live


23 августа в 21:00 стартует трансляция Opening Night Live в рамках Gamescom 2022. В рамках этого шоу игроков ждет более 30 проектов, что анонсировали авторы мероприятия еще несколько недель назад. За последние же несколько дней появилась конкретика о том, какие игры точно будут на Opening Night Live.

Джефф Кейли, ведущий мероприятия Opening Night Live, опубликовал видео, в котором показаны некоторые проекты с шоу.


Watch this video on YouTube

Подтверждено уже более 10 проектов, среди которых:



The Callisto Protocol,



Hogwarts Legacy,



The Outlast Trials,



Gotham Knights,



The Expanse: A Telltale Series,



Dying Light 2: Stay Human — Bloody Ties,



новая игра от создателей Subnautica,



Sonic Frontiers,



Return to Monkey Island,



High on Life,



Goat Simulator 3

Ходят слухи, что на шоу могут представить и первое DLC для Cyberpunk 2077.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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