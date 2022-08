Уже известно более чем о 10 играх, которые покажут на Opening Night Live

Вадим Карасев





23 августа в 21:00 стартует трансляция Opening Night Live в рамках Gamescom 2022. В рамках этого шоу игроков ждет более 30 проектов, что анонсировали авторы мероприятия еще несколько недель назад. За последние же несколько дней появилась конкретика о том, какие игры точно будут на Opening Night Live.

Джефф Кейли, ведущий мероприятия Opening Night Live, опубликовал видео, в котором показаны некоторые проекты с шоу.

Подтверждено уже более 10 проектов, среди которых:

The Callisto Protocol,Hogwarts Legacy,The Outlast Trials,Gotham Knights,The Expanse: A Telltale Series,Dying Light 2: Stay Human — Bloody Ties,новая игра от создателей Subnautica,Sonic Frontiers,Return to Monkey Island,High on Life,Goat Simulator 3

Ходят слухи, что на шоу могут представить и первое DLC для Cyberpunk 2077.