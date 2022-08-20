Уже известно более чем о 10 играх, которые покажут на Opening Night Live
Сегодня, 14:35 Вадим Карасев
23 августа в 21:00 стартует трансляция Opening Night Live в рамках Gamescom 2022. В рамках этого шоу игроков ждет более 30 проектов, что анонсировали авторы мероприятия еще несколько недель назад. За последние же несколько дней появилась конкретика о том, какие игры точно будут на Opening Night Live.
Джефф Кейли, ведущий мероприятия Opening Night Live, опубликовал видео, в котором показаны некоторые проекты с шоу.
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Подтверждено уже более 10 проектов, среди которых:
The Callisto Protocol,
Hogwarts Legacy,
The Outlast Trials,
Gotham Knights,
The Expanse: A Telltale Series,
Dying Light 2: Stay Human — Bloody Ties,
новая игра от создателей Subnautica,
Sonic Frontiers,
Return to Monkey Island,
High on Life,
Goat Simulator 3
Ходят слухи, что на шоу могут представить и первое DLC для Cyberpunk 2077.
По материалам: newxboxone