В Харьковской области вручили первые российские паспорта

Вадим Карасев

Жители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие получили первые готовые российские паспорта - 10 документов о гражданстве РФ были выданы жителям Купянска.

"Это самый радостный и светлый день в моей жизни. Я ждала этого 31 год. Мы сегодня получаем паспорт вместе с сыном, даже группа поддержки пришла. Впереди у нас изменения, они уже начались. Жить стало лучше и веселее", – сказала жительница города Ирина Федоренко.

В списке соискателей паспорта гражданина России был и глава администрации Купянского района Харьковской области Максим Губин.

"Ощущение умиротворения и силы. Ощущение приобщения к чему-то большому. Это как возвращение в семью после долгого путешествия", – заявил он после церемонии вручения.

Поздравили уже граждан России с событием депутат Госдумы России Артем Туров и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По словам главы, сейчас в регионе разрабатывается механизм по расширению пунктов приема документов на получение российского гражданства.

Автор: Сергей Сибирцев