В Китае заявили о планах Путина и Си Цзиньпина показать неповиновение Западу
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В Китае заявили о планах Путина и Си Цзиньпина показать неповиновение Западу

В Китае заявили о планах Путина и Си Цзиньпина показать неповиновение ЗападуSouth China Morning Post: Путин и Си Цзиньпин продемонстрируют неповиновение Западу на G20

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин могут продемонстрировать совместное неповиновение Западу в случае их участи на саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает издание, напряженность между двумя странами и Западом может омрачить встречу G20. Это будет иметь последствия для других государств независимо от их позиции по конфликту на Украине или напряженности в отношениях между США и Китаем.

Так, эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо выразил мнение, что личное присутствие Путина и Си Цзиньпина на саммите можно рассматривать как «форму их сопротивления доминированию Запада в системе международной политики». «Си Цзиньпин воспользуется этим событием, чтобы прямо изложить позицию Пекина по различным политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности в современном мире», — заявил он.

В свою очередь, основатель издания Oxford Political Review Брайан Вонг отметил, что решение китайского лидера присутствовать на встрече призвано «отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления общения (с миром в целом) на уровне, существовавшем до пандемии». А решение Путина приехать на саммит «носит еще более символический характер», так как это, по его словам, «попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок».

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены посетить саммит «Большой Двадцатки», который пройдет 15-16 ноября на Бали. Он также отметил, что Джакарта готова организовать диалог Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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