В МИД пояснили, почему Россию нельзя исключить из ООН

Попытки западных стран исключить Россию из ООН и отозвать полномочия российских представителей бесперспективны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, передает РИА «Новости».

Ранее в ряду СМИ появились сообщения о том, что Запад может предпринять попытки отозвать полномочия в ООН у представителей России.

«Относительно возможных попыток наших западных партнеров исключить Россию из Организации Объединенных Наций, в том числе путем реализации идеи с отзывом верительных грамот российского постоянного представителя при ООН, неоднократно отмечали, что подобный сценарий заведомо нереализуем», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Полномочием лишить РФ членства в организации может только Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, а Россия является его постоянным членом и обладает правом вето, пояснили в МИД. Иного законного пути не существует, добавили в ведомстве.

После признания Россией суверенитета республик Донбасса в конце февраля в Верховную раду Украины внесли проекты постановлений об исключении России из ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Еще тогда первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов посоветовал украинским парламентариям, предложившим исключить Россию из ООН, изучать международное право. Он отметил, что «из ООН нельзя не то что исключить, нельзя даже добровольно выйти», поскольку этого не позволяет Устав организации.



