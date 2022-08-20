В МИД России сообщили о переговорах по картам «Мир» с Египтом и Китаем
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В МИД России сообщили о переговорах по картам «Мир» с Египтом и Китаем

В МИД России сообщили о переговорах по картам «Мир» с Египтом и КитаемЗамглавы МИД Панкин: Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с КНР и Египтом

Россия ведет переговоры об использовании отечественной платежной карты «Мир» с рядом стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

Он объяснил, что причиной повышения приоритетности расширения географии использования карт «Мир» стала необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем. «На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, Китаем, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами», — уточнил замминистра.

Панкин напомнил, что к российской платежной системе уже подключились 11 стран. В частности, карты принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Ранее заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари допустил подключение страны к платежной системе «Мир» за несколько месяцев. Он отметил, что в стране для этого есть вся необходимая инфраструктура.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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