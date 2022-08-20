В Минтруде рассказали об активном росте числа самозанятых
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Минтруде рассказали об активном росте числа самозанятых

В Минтруде рассказали об активном росте числа самозанятых

Низкий уровень безработицы в России отчасти связан с активным приростом самозанятости. Об этом сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова газете «Коммерсант».

По данным Росстата, в июне уровень безработицы оставался рекордно низким и составлял 3,9%. По словам Мухтияровой, на данный момент в центрах занятости зарегистрировались 675 тысяч безработных, что в целом мало отличается от показателя последних месяцев. В простое находится 106,4 тысячи сотрудников.

Она также отметила, что для более объективного анализа ситуации в министерстве используют и опросные, и административные данные. 

«Например, так мы видим, что низкий уровень безработицы отчасти связан с активным приростом самозанятости. Если ранее мы говорили о 5 млн самозанятых к 2024 году и 10 млн самозанятых к 2030 году, то сейчас мы видим, что порог в 5 млн уже пройден», — поделилась Мухтиярова.

Эксперимент по особому налоговому режиму для самозанятых стартовал в 2019 году. Сначала он действовал в отдельных регионах, а в 2020 году его распространили на всю страну. Размер налога на доход от профессиональной деятельности составляет 4 процента с денег, полученных от клиентов — физических лиц, и 6 процентов — от компаний и индивидуальных предпринимателей. Самозанятым можно стать, только если у предпринимателя нет наемных сотрудников, работающих по трудовому договору, а его доход составляет не более 2,4 миллиона рублей в год. Нельзя использовать этот режим, если бизнесмен собирается продавать подакцизные товары.


# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 17.08.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 17.08.2022
В Британии решили расследовать дискриминацию в ВВС
В Британии решили расследовать дискриминацию в ВВС
Реальный шиткоин: в Южной Корее перестали платить цифровую валюту за поход в туалет
Реальный шиткоин: в Южной Корее перестали платить цифровую валюту за
Диана Арбенина рассорилась с Лозой
Диана Арбенина рассорилась с Лозой
Лариса Гузеева наехала на поклонников Дмитрия Нагиева
Лариса Гузеева наехала на поклонников Дмитрия Нагиева
Умер озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев
Умер озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Сергей
Собчак высмеяла райдер Лободы. Украинская певица запрашивает 10 пар носков и литр антисептика
Собчак высмеяла райдер Лободы. Украинская певица запрашивает 10 пар
EYWA выпустил NFT-коллекцию с фэнтези-героями
EYWA выпустил NFT-коллекцию с фэнтези-героями
В России допустили появление двух новых федеральных округов после спецоперации
В России допустили появление двух новых федеральных округов после
Уже известно более чем о 10 играх, которые покажут на Opening Night Live
Уже известно более чем о 10 играх, которые покажут на Opening Night
МИД России раскритиковал решение Румынии выслать дипломата
МИД России раскритиковал решение Румынии выслать дипломата
В Гордуме Асбеста отреагировали на назвавшего волонтеров грязью сына депутата
В Гордуме Асбеста отреагировали на назвавшего волонтеров грязью сына

Топ на сегодня

Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы заполучить секс-машину
Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы
Анна Семенович помогает лишить сексуальные проблемы мужчин
Анна Семенович помогает лишить сексуальные проблемы мужчин
Три россиянина украли более 100 тонн нефти
Три россиянина украли более 100 тонн нефти
Дана Борисова рассказала о сексуальных проблемах сына Никаса Сафронова
Дана Борисова рассказала о сексуальных проблемах сына Никаса Сафронова
Ана де Армас в новой горячей фотосессии (9 фото)
Ана де Армас в новой горячей фотосессии (9 фото)

Еще по теме

Росстат: самый высокий уровень безработицы - на Северном Кавказе
В США в октябре уровень безработицы снизился до 4,9%
МЭР: безработица стабилизируется на уровне 5,8% вплоть до 2018 года
Уровень безработицы в Петербурге и Ленобласти снизился