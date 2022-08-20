В Минтруде рассказали об активном росте числа самозанятых

Низкий уровень безработицы в России отчасти связан с активным приростом самозанятости. Об этом сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова газете «Коммерсант».

По данным Росстата, в июне уровень безработицы оставался рекордно низким и составлял 3,9%. По словам Мухтияровой, на данный момент в центрах занятости зарегистрировались 675 тысяч безработных, что в целом мало отличается от показателя последних месяцев. В простое находится 106,4 тысячи сотрудников.

Она также отметила, что для более объективного анализа ситуации в министерстве используют и опросные, и административные данные.

«Например, так мы видим, что низкий уровень безработицы отчасти связан с активным приростом самозанятости. Если ранее мы говорили о 5 млн самозанятых к 2024 году и 10 млн самозанятых к 2030 году, то сейчас мы видим, что порог в 5 млн уже пройден», — поделилась Мухтиярова.

Эксперимент по особому налоговому режиму для самозанятых стартовал в 2019 году. Сначала он действовал в отдельных регионах, а в 2020 году его распространили на всю страну. Размер налога на доход от профессиональной деятельности составляет 4 процента с денег, полученных от клиентов — физических лиц, и 6 процентов — от компаний и индивидуальных предпринимателей. Самозанятым можно стать, только если у предпринимателя нет наемных сотрудников, работающих по трудовому договору, а его доход составляет не более 2,4 миллиона рублей в год. Нельзя использовать этот режим, если бизнесмен собирается продавать подакцизные товары.



