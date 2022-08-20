В России допустили появление двух новых федеральных округов после спецоперации

Вадим Карасев

Вассерман допустил появление двух новых федеральных округов РФ на месте Украины

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман допустил, что после военной спецоперации на месте Украины будут сформированы Новороссийский и Юго-Западный федеральные округа. Такое мнение он высказал в эфире подкаста «Законный вопрос», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Ura.ru.

Отвечая на вопрос о том, какой он видит судьбу Украины в ближайшем будущем, Вассерман заявил, что «как и любая террористическая организация, она должна быть полностью ликвидирована».

«В каком формате войдут в состав Российской Федерации те регионы, что сейчас называются Украиной, это уже вопрос технический», — добавил он, отметив, что долгое время полагал, что на месте страны будет сформирован Юго-Западный федеральный округ, однако за прошедшие годы пришел к выводу, что некоторые украинские регионы «не смогут ужиться даже в составе одного федерального округа».

В связи с этим, считает Вассерман, будут созданы по меньшей мере два федеральных округа — Юго-Западный и Новороссийский. «Новороссийский пройдет примерно так: от Харькова через Донбасс, далее — по побережью Черного моря, и, совершенно точно, до Тирасполя, а может — и до Кишинева», — заключил он, подчеркнув, что жителям Молдавии «придется решать, с кем им больше по пути — с Румынией или с Россией».

Ранее Вассерман назвал лучшего руководителя в СССР.