В сети появилось новое видео с Санной Марин. На нем замужняя премьер-министр Финляндии запечатлена в объятиях популярного певца
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » В сети появилось новое видео с Санной Марин. На нем замужняя премьер-министр Финляндии запечатлена в объятиях популярного певца

В сети появилось новое видео с Санной Марин. На нем замужняя премьер-министр Финляндии запечатлена в объятиях популярного певца

В сети появилось новое видео с Санной Марин. На нем замужняя премьер-министр Финляндии запечатлена в объятиях популярного певца

Не успели интернет-пользователи обсудить вечеринку, на которой 36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин веселилась в компании друзей, как в сеть слили новое видео с ее участием. На этот раз ее запечатлели танцующей в клубе с молодым человеком, в котором многие сразу узнали популярного финского певца Олави Уусивирту.

На записи видно, что в какой-то момент Олави, тесно прижимаясь к Санне, то ли целует ее в шею, то ли шепчет ей что-то на ухо — мнения на этот счет разделились. Очевидцы рассказали изданию Seiska, что в ту ночь премьер-министр танцевала с несколькими мужчинами и как минимум у двоих сидела на коленях.

Мы с друзьями задавались вопросом, действительно ли она все еще замужем. Кольцо было на месте.


Санна пробыла в хельсинкском клубе Teatteri до пяти утра. Уточняется, что в тот момент она уже не находилась в летнем отпуске. Позже политик заявила журналистам, что никакого поцелуя в шею не было. Мог быть разве что поцелуй в щеку, но она не видит ничего противоестественного в контакте такого рода с близкими друзьями.

В этом нет ничего, что стоило бы скрывать от моего мужа.

Уусивирта также заверил общественность, что он и Санна — просто друзья.


Санна Марин и Маркус Райкконен

Санна Марин вот уже два года замужем за инвестором и бывшим финским футболистом Маркусом Райкконеном. У пары есть 4-летняя дочь.

Ранее премьер-министр Финляндии попала под огонь критики из-за распространившегося в сети видео с частной вечеринки с ее участием. Санну заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Чтобы успокоить общественность, политик согласилась пройти тест на наркотики — его результаты будут известны через неделю.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Подборка загадочных и удивительных мест на нашей планете (18 фото)
Подборка загадочных и удивительных мест на нашей планете (18 фото)
В Татарстане решили вернуть масочный режим
В Татарстане решили вернуть масочный режим
Как защититься от порчи в Интернете и предотвратить наложение сглаза на фото в соцсетях
Как защититься от порчи в Интернете и предотвратить наложение сглаза
Sony прокомментировала сделку по добавлению Death Stranding в Game Pass
Sony прокомментировала сделку по добавлению Death Stranding в Game
В Германии допустили зимнюю рецессию экономики
В Германии допустили зимнюю рецессию экономики
Игорь Кобзев рассказал о завершении ремонтов соцобъектов в Тулуне после наводнения
Игорь Кобзев рассказал о завершении ремонтов соцобъектов в Тулуне
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 17.08.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 17.08.2022
В Британии решили расследовать дискриминацию в ВВС
В Британии решили расследовать дискриминацию в ВВС
Реальный шиткоин: в Южной Корее перестали платить цифровую валюту за поход в туалет
Реальный шиткоин: в Южной Корее перестали платить цифровую валюту за
Диана Арбенина рассорилась с Лозой
Диана Арбенина рассорилась с Лозой
Лариса Гузеева наехала на поклонников Дмитрия Нагиева
Лариса Гузеева наехала на поклонников Дмитрия Нагиева
Умер озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев
Умер озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Сергей

Топ на сегодня

Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы заполучить секс-машину
Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы
Ана де Армас в новой горячей фотосессии (9 фото)
Ана де Армас в новой горячей фотосессии (9 фото)
США захотели поставить Украине новые виды оружия
США захотели поставить Украине новые виды оружия
В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двери
В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двери
Участниками фестиваля "Таврида.АРТ" стали более 50 тыс. человек
Участниками фестиваля "Таврида.АРТ" стали более 50 тыс.

Еще по теме

Самый молодой премьер-министр в мире: что мы знаем о главе правительства Финляндии Санне Марин
Фото премьер-министра Финляндии в пиджаке на голое тело вызвало скандал и породило дискуссию о равноправии полов
Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала из-за видео с вечеринки. Ее просят сдать тест на наркотики
Министр внутренних дел Эстонии ужаснулся из-за "продавщицы", ставшей премьером Финляндии