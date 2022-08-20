В сети появилось новое видео с Санной Марин. На нем замужняя премьер-министр Финляндии запечатлена в объятиях популярного певца

Вадим Карасев

Не успели интернет-пользователи обсудить вечеринку, на которой 36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин веселилась в компании друзей, как в сеть слили новое видео с ее участием. На этот раз ее запечатлели танцующей в клубе с молодым человеком, в котором многие сразу узнали популярного финского певца Олави Уусивирту.

На записи видно, что в какой-то момент Олави, тесно прижимаясь к Санне, то ли целует ее в шею, то ли шепчет ей что-то на ухо — мнения на этот счет разделились. Очевидцы рассказали изданию Seiska, что в ту ночь премьер-министр танцевала с несколькими мужчинами и как минимум у двоих сидела на коленях.

Мы с друзьями задавались вопросом, действительно ли она все еще замужем. Кольцо было на месте.





Санна пробыла в хельсинкском клубе Teatteri до пяти утра. Уточняется, что в тот момент она уже не находилась в летнем отпуске. Позже политик заявила журналистам, что никакого поцелуя в шею не было. Мог быть разве что поцелуй в щеку, но она не видит ничего противоестественного в контакте такого рода с близкими друзьями.

В этом нет ничего, что стоило бы скрывать от моего мужа.

Уусивирта также заверил общественность, что он и Санна — просто друзья.





Санна Марин и Маркус Райкконен

Санна Марин вот уже два года замужем за инвестором и бывшим финским футболистом Маркусом Райкконеном. У пары есть 4-летняя дочь.

Ранее премьер-министр Финляндии попала под огонь критики из-за распространившегося в сети видео с частной вечеринки с ее участием. Санну заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Чтобы успокоить общественность, политик согласилась пройти тест на наркотики — его результаты будут известны через неделю.

Ольга Петелина