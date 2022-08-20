В Свердловском округе Иркутска 25 августа отключат холодную воду
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Свердловском округе Иркутска 25 августа отключат холодную воду

#" #" #" #" #"
# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Приметы и суеверия, связанные с зубами: что следует ожидать, если откололся зуб
Приметы и суеверия, связанные с зубами: что следует ожидать, если
Что больше всего бесит Козерогов в окружающих людях
Что больше всего бесит Козерогов в окружающих людях
The Eternal Cylinder бесплатно обновят до Xbox Series X | S — уже в октябре
The Eternal Cylinder бесплатно обновят до Xbox Series X | S — уже в
Пьяный иркутянин сообщил полицейским об угоне автомобиля, забыв машину у ресторана
Пьяный иркутянин сообщил полицейским об угоне автомобиля, забыв
Новый робот-помощник для официантов
Новый робот-помощник для официантов
Пятый по величине в мире аудитор подтвердил обеспечение Tether
Пятый по величине в мире аудитор подтвердил обеспечение Tether
В Свердловском округе Иркутска 25 августа отключат холодную воду
В Свердловском округе Иркутска 25 августа отключат холодную воду
Bloomberg узнал об отказе SBI Holdings от майнинга в России
Bloomberg узнал об отказе SBI Holdings от майнинга в России
Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон
Ксения Собчак устроила лохотрон, заявила Катя Гордон
Наталья Подольская рассказала о жуткой ревности детей
Наталья Подольская рассказала о жуткой ревности детей
Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия
Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия
Александр Овечкин с женой с размахом отпраздновали 4-летие старшего сына
Александр Овечкин с женой с размахом отпраздновали 4-летие старшего

Топ на сегодня

Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе
Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины
Ставим ему высший балл за выполнение трюка
Ставим ему высший балл за выполнение трюка
В Крыму ответили на разрешение Украине использовать оружие США против России
В Крыму ответили на разрешение Украине использовать оружие США против

Еще по теме

В части трех округов Иркутска 18 июля отключат электроснабжение
В части Второго Иркутска отключат холодную воду на следующих выходных
В микрорайоне Зеленый проходит плановое отключение горячей воды
8 августа в части домов Свердловского и Правобережного округов ограничат электроснабжение