В торговых центрах Иркутска и Ангарска открыли пункты вакцинации от коронавируса

В торговых центрах Иркутска и Ангарска развернули пункты вакцинации от коронавируса. Принимать пациентов они начнут с 20 августа, сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

В Иркутске привиться от коронавируса можно в торговых центрах «ЯркоМолл» и «Юбилейный» ежедневно с 12:00 до 17:00, а также на площади у стадиона «Труд» в выходные дни с 12:00 до 20:00. В Ангарске мобильная бригада работает в торговом центре «Фестиваль» с 12:00 до 20:00 ежедневно.

По мере необходимости специалисты минздрава планируют увеличение числа прививочных пунктов на предстоящей неделе и в начале сентября. На текущей неделе прививку поставили 22285 жителей. Всего в Иркутской области от коронавируса привито более 1,4 миллиона человек.

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