В зиму с витаминами: секреты хранения яблок в квартире и в погребе

Начинается яблочная пора и многие хозяйки задумываются о том, как сохранить урожай яблок, чтобы их запасов хватило на всю зиму. Для этого прибегают к разным способам консервации, но иногда хочется сохранить именно свежие фрукты, богатые витаминами. В обычных условиях это бывает непросто, хотя некоторые секреты хранения все-таки существуют.

Какие яблоки подходят для длительного хранения





Садоводы знают, что не все сорта яблок могут храниться длительное время, поэтому для этих целей стараются сажать такие, плоды которых характеризуются повышенной лежкостью.

Таких сортов достаточно много, наиболее известные на территории нашей страны — джонатан, антей, голден делишес, макинтош, богатырь и другие. Плоды этих яблок при правильном хранении могут сохранять свои вкусовые качества, полезные свойства и привлекательный внешний вид до самой весны.

Важно помнить, что для длительного хранения пригодны только спелые яблоки, непосредственно сорванные с дерева, а не собранные на земле.

Как правильно срывать яблоки, чтобы они были пригодны для длительного хранения





Яблоки, которые пригодны для длительного хранения в свежем виде, поспевают достаточно поздно. Сбор урожая многих зимних, морозоустойчивых сортов начинают только осенью, перед наступлением заморозков.

За несколько дней до этого прекращают полив яблонь, после этого выбирают день с подходящими погодными условиями. В течение нескольких дней перед сбором урожая не должно быть дождей, утренней росы. Необходимо, чтобы установилась сухая и прохладная погода.

Срывать яблоки с дерева нужно вместе с плодоножкой. Их нельзя мыть и протирать перед закладкой на хранение, иначе они могут начать гнить и не долежат до весны.

Сорванные яблоки сортируют по размеру, укладывают в ящики или корзины, после чего готовят место для зимнего хранения.

Как лучше хранить яблоки в квартире





Для длительного хранения яблок выбирают сухое, прохладное и темное место. В условиях квартиры это может быть кладовая, темная комната, место под кроватью.

Плоды, рассортированные по размеру, складывают в деревянные ящики, картонные коробки или бумажные пакеты, и обязательно обеспечивают доступ воздуха. Для этого в таре для хранения можно сделать несколько отверстий. Для большей сохранности каждое яблоко можно обернуть бумагой.

При хранении яблок важно соблюдать следующие условия:

их следует сложить хвостиками вверх;

в одном ящике желательно хранить яблоки одного сорта;

рядом с ними не должны храниться другие фрукты или овощи.

Яблоки также длительное время могут храниться в холодильнике, в отдельных контейнерах, в самых холодных отсеках, предварительно завернутые в бумагу.

Как длительное время сохранить яблоки в погребе





Погреб идеально подходит для зимнего хранения яблок, но он должен быть заранее продезинфицирован. Самый простой способ — обработка стен и потолка гашеной известью.

В погребе яблоки можно хранить в деревянных ящиках, картонных коробках или на специальных стеллажах, пересыпав плоды сухим песком, древесной стружкой или обернув в бумагу. Использовать для этих целей солому или сено не рекомендуется — яблоки приобретут специфический привкус.

При хранении в погребе можно использовать способ подвешивания, сложив яблоки небольшими партиями в бумажные пакеты с отверстиями и подвесив их на перекладины.

Важно помнить, что рядом с яблоками нельзя хранить другие фрукты и овощи, иначе яблоки впитают неприятные запахи, а от близости картофеля могут быстро испортиться, покрыться пятнами и начать гнить.

При отсутствии стандартного погреба можно сделать импровизированный, выкопав в саду яму глубиной 40-50 см, обложив ее дно хвойными ветками и опустив туда яблоки, сложенные в полиэтиленовые пакеты.

С боков и сверху такой погреб также обкладывается хвойными ветками и сверху засыпается землей. При таком способе хранения яблоки остаются свежими до самой весны.