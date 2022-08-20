Вестник институционала: Injective Protocol привлек $40 млн, а Fractional — $20 млн
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Вестник институционала: Injective Protocol привлек $40 млн, а Fractional — $20 млн

Вестник институционала: Injective Protocol привлек $40 млн, а Fractional — $20 млн


Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.


DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и Jump Crypto


DeFi-протокол Injective Protocol привлек $40 млн в рамках раунда финансирования на ускорение внедрения и развития Web3.


В раунде участвовали Brevan Howard Digital миллиардера Алана Ховарда и Jump Crypto.


«Мы хотим быть в наилучшем положении во время медвежьего рынка, чтобы создавать и поддерживать новых разработчиков и использовать эти возможности», — заявил основатель проекта Эрик Чен.


Привлеченные средства Injective Protocol направит на развитие экосистемы проекта, токена INJ и Web3-технологий.


Платформа управления NFT-медиа Pinata привлекла $21,5 млн


Ориентированная на NFT платформа распространения мультимедиа Pinata привлекла $21,5 млн от Pantera Capital, Greylock и других инвесторов.


По словам соучредителя и CEO Pinata Кайла Тута, эту сумму составили раунды финансирования Серии А на $18 млн и посевной на $3,5 млн.


Ведущими инвесторами в них выступили Pantera Capital, Greylock и Offline Ventures при участии Volt Capital, OpenSea, а также Alchemy.


Привлеченное финансирование направят на увеличение команды и улучшение инфраструктуры, чтобы она стала «быстрее, стабильнее и могла поддерживать NFT следующего поколения».


Компания предоставляет инфраструктуру на основе протокола IPFS для создания и поддержки NFT-маркетплейсов, метавселенных, Web3-приложений и других криптопроектов.


Платформа позволяет управлять медиафайлами и монетизировать их на широкой линейке блокчейнов, включая Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche и Algorand.


Среди клиентов фирмы ряд известных участников индустрии, включая OpenSea, DraftKings, Protocol Labs и Yuga Labs. Общее число пользователей платформы достигло 240 000.


NFT-платформа Fractional привлекла $20 млн


Платформа Fractional для фракционирования NFT сменила название на Tessera. Компания также объявила о закрытии раунда финансирования Серии А на $20 млн.


Его возглавила Paradigm. В числе участников: Focus Labs, Uniswap Labs Ventures, E Girl Capital, Yunt Capital и свыше 50 бизнес-ангелов.


По словам CEO Tessera Энди Чорлиан, прежнее название «не закрепилось в умах пользователей», несмотря на его очевидность.


Он рассказал, что речь идет не просто о смене имени, но и новом подходе к коллективному праву собственности на цифровые коллекционные предметы. В новой итерации протокола платформа намерена предложить доли в виде NFT.


CreatorDAO получила $20 млн инвестиций от a16z, Initialized Capital и Пэрис Хилтон


Оказывающая финансовую и технологическую поддержку авторам децентрализованная организация CreatorDAO привлекла $20 млн в ходе посевного раунда финансирования.


Его возглавили венчурные фонды a16z и Initialized Capital. Среди других инвесторов — 2 Ventures, M13, Audacious Ventures, 6th Man Ventures, Abstract Ventures, SV Angel, а также Пэрис Хилтон и дуэт The Chainsmokers.


CreatorDAO инвестирует в авторов в обмен на процент от их будущих доходов.


Стартап .bit привлек $13 млн для развития сообщества


Блокчейн-стартап .bit закрыл раунд финансирования Серии А на сумму $13 млн при участии CMB International, HashKey Capital, QingSong Fund, GSR Ventures, GGV Capital и SNZ.


Привлеченные средства направят на расширение команды и партнерских отношений, а также развитие сообщества.


Одна из главных текущих задач проекта — добиться принятия доменов .bit среди ДАО.


Команда также сообщила о регистрации более 110 000 учетных записей с примерно 38 000 криптовалютных адресов.


Tiger Global присоединился к инвестициям в геймерский стартап на $12 млн


Разработчик блокчейн-инфраструктуры для геймеров Lysto привлек $12 млн в ходе раунда финансирования, предшествующего Серии А.


Его возглавили венчурные компании Square Peg, Beenext и Hashed. В число инвесторов также вошли Tiger Global, Better Capital, бывший технический директор Coinbase Баладжи Сринивасан, партнер Pantera Capital Пол Верадитакит, соучредитель Flipkart Бинни Бансал, сооснователи CoinGecko Бобби Онг и ТМ Ли.


В рамках сделки партнер Square Peg Тушар Рой стал членом совета директоров Lysto.


Стартап предоставляет геймерам инструменты для проверки их учетных данных в блокчейне. Полученные инвестиции команда проекта потратит на разработку так называемого протокола доказательства игры (Proof-of-Play). Он поможет геймерам оцифровывать учетные данные в сети, используя их как онлайн-сертификаты для создания команд и участия в турнирах.


Протокол Lysto в настоящее время работает на Polygon в стадии бета-тестирования. По словам основателя и CEO Lysto Садика Ахамеда, в будущем проект планирует поддерживать почти все блокчейны. Расширение начнется с Solana, ImmutableX и Flow.


Ахамед добавил, что Lysto обслуживает как Web3, так и веб-геймеров, что позволяет традиционным игрокам также проверять свои учетные данные через протокол.


DeFi-проект Unstoppable Finance привлек 12,5 млн евро


Венчурная фирма Lightspeed Venture Partners возглавила раунд финансирования Серии A стартапа Unstoppable Finance на сумму 12,5 млн евро ($12,8 млн).


В нем также участвовали Speedinvest, Rockaway Blockchain Fund, Backed VC, Inflection, Discovery Ventures, Fabric Ventures и Anagram.


Проект готовится к запуску некастодиального криптокошелька DeFi Ultimate с возможностью прямого подключения к протоколам доходности и децентрализованным биржам. 


Инвестиции позволят стартапу расширить присутствие на рынке США. По их данным, в списке ожидания находится более 300 000 предварительных регистраций.


Первоначально запущенный на блокчейне Solana в качестве iOS-приложения на территории ЕС Unstoppable Finance планирует реализовать совместимость с Ethereum позднее в 2022 году и запустить Android-версию кошелька.


Binance Labs инвестировала в инфраструктурный проект Ankr


Провайдер Web3-инфраструктуры Ankr привлек стратегические инвестиции от венчурного подразделения биткоин-биржи Binance.


Ankr направит средства на совершенствование RPC-сервиса и разработку стека инструментов разработчика, включая Liquid Staking SDK, Web3 Gaming SDK и App Chains As Service.


Согласно заявлению, инвестиции Binance Labs на нераскрытую сумму последовали после значительного вклада провайдера в развитие и поддержку экосистемы BNB Chain.


Команда Ankr создала основную инфраструктуру сети, включая апгрейд клиента Erigon, обновление архивной ноды для блокчейна и решение масштабируемости BNB Application Sidechain (BAS).


СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн


Команда Messari находится в процессе привлечения $35 млн. Оценка аналитической компании по итогам раунда может вырасти до $300 млн, сообщили источники The Block.


Основатель компании Райан Селкис отказался комментировать возможный раунд. Он подчеркнул, что компания не нуждается в деньгах и «ни разу не потратила ни цента капитала инвесторов при масштабировании до 130 человек».


«Мы продолжаем строить крупнейший криптоинформационный бизнес по подписке и сосредоточены на подготовке к выпуску набора новых продуктов на Mainnet [конференция, организованная Messari] в сентябре этого года», — заявил Селкис.


Также на ForkLog:


  • CoinFund запустила фонд на $300 млн для инвестиций в Web3-проекты.
  • Shima Capital запустила венчурный фонд с Web3-фокусом на $200 млн.
  • LongHash Ventures создала фонд на $100 млн с фокусом на Web3.
# Экономика вестник институционала, новости
По материалам: ForkLog

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