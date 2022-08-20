Виктор Рыбин признался, в чем секрет его счастливого брака

Певец Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова до сих пор любят друг друга спустя десятки лет. Артисты вместе уже больше тридцати лет: познакомились в 1990 году, поженились в 1998 году. Певец уверен: настоящая любовь – это не признание в своих чувствах ежеминутно, а кое-что поскучнее, но зато посерьезнее. Он считает: признаваться в любви нужно раз и на всю жизнь, а все остальное – уже показывают дела. И самое губительное в отношениях – это когда люди много времени проводят порознь, разъезжаются по разным местам. «Как обычно семьи живут? Муж с женой разъехались в разные места на работу, считай, что всю неделю не видятся. В субботу надо отоспаться, а в воскресенье жена к подружкам, муж на рыбалку. А у нас совсем не так. Мы вместе работаем и за 32 года ни разу не отдыхали врозь. Если так происходит, значит, в семье что-то не то», — раскрыл «Антенне» секрет крепкого брака Виктор Рыбин.Недавно в их семье произошло радостное событие: женился их единственный сын Василий Рыбин. Избранницей некогда завидного жениха стала девушка по имени Дарья. Кстати, Василий и его супруга знакомы с детского сада, но в отношениях состоят восемь лет, но и это немало, согласитесь. Роман начался, когда оба были еще подростками. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин давно одобрили выбор сына. Дарья — постоянная гостья на семейных праздниках, она с легкостью нашла общий язык с родителями Василия. В сети часто обсуждают эффектную внешность наследника знаменитого дуэта. Влюбленные смотрятся гармонично, часто путешествуют, а их микроблоге пестрят совместными романтичными кадрами.