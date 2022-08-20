Виктор Рыбин раскрыл секрет своего крепкого союза с Натальей Сенчуковой
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Виктор Рыбин раскрыл секрет своего крепкого союза с Натальей Сенчуковой

Виктор Рыбин раскрыл секрет своего крепкого союза с Натальей Сенчуковой

В современных реалиях многие пары считают, что супругам нужно отдыхать друг от друга. Якобы, в противном случае они могут надоесть друг другу, а такой брак долго не просуществует. Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин придерживается кардинально противоположной точки зрения. Об этом он рассказал в интервью изданию «Антенна».


Певец считает, что муж и жена должны быть вместе везде – и на отдыхе, и в трудовой деятельности. Только общие интересы и занятия могут еще сильнее сплотить пару. Артист убежден, что именно это стало причиной такого крепкого и счастливого союза, как у него с Натальей Сенчуковой. Вместе Виктор и Наталья живут уже 32 года, а в браке – 24.

«Как обычно семьи живут? Муж с женой разъехались в разные места на работу, считай, что всю неделю не видятся. В субботу надо отоспаться, а в воскресенье жена к подружкам, муж — на рыбалку. Мы вместе работаем и за 32 года ни разу не отдыхали врозь», – делится своим опытом Виктор в интервью.



Напомним, что Наталья Сенчукова – третья жена Виктора. Они познакомились в 1990 году, а оформили официально свои отношения лишь в 1998 году. Первой супругой Рыбина стала девушка по имени Екатерина. Влюбленные поженились в 1982, когда Виктору было 20 лет. Этот брак долго не просуществовал: после того, как Рыбина забрали в армию, супруга не стала дожидаться и ушла от него. Второй женой стала Елена Шведова, пара оформила брак в 1985 году. В этом союзе родилась дочь Мария. Супруги долго не разводились, хоть и не жили вместе. Как объяснял Виктор Рыбин, он хотел, чтобы его дочь получила образование в престижной школе, но туда принимали только при наличии полной семьи – папы и мамы.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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