Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия
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Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия

Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия
Актер Владимир Машков высказался об эмигрантах. Режиссер заявил, что все недовольные звезды могут сваливать из страны. «Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют — это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте. Но я хочу жить в своей лингвистической системе, сложной и вместе со сложными людьми», сказал Владимир Машков.
Как отметил Машков, те, кто покинул родину на чужбине, достаточно быстро становятся другими людьми. У них уже через пару лет начинаются другие интонации. Они забывают какие-то вещи, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что у Владимира Машкова крайне напряженные отношения с дочерью. Мария живет в Америке и в Россию возвращаться не собирается.
# Шоу-бизнес Машков Владимир
По материалам: z-aya

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