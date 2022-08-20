Владимир Машков предложил свалить всем, кому не нравится Россия
Сегодня, 06:01
Актер Владимир Машков высказался об эмигрантах. Режиссер заявил, что все недовольные звезды могут сваливать из страны. «Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют — это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте. Но я хочу жить в своей лингвистической системе, сложной и вместе со сложными людьми», сказал Владимир Машков.
Как отметил Машков, те, кто покинул родину на чужбине, достаточно быстро становятся другими людьми. У них уже через пару лет начинаются другие интонации. Они забывают какие-то вещи, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что у Владимира Машкова крайне напряженные отношения с дочерью. Мария живет в Америке и в Россию возвращаться не собирается.
По материалам: z-aya