Власти Болгарии собрались просить "Газпром" вернуть поставки газа

Вадим Карасев

Правительство Болгарии может начать переговоры с "Газпромом" на следующей неделе. Об этом сообщил глава местного Минэнерго Росен Христов в ходе визита на угледобывающее предприятие "Мини Марица изток".

По словам министра, к концу августа руководству балканской республики станет ясно, хватит ли имеющихся запасов газа на грядущий отопительный сезон и сможет ли функционировать болгарская промышленность с учётом галопирующего роста цен на энергоносители. В случае необходимости кабмин страны начнёт переговоры с российским "Газпромом".

"Тогда мы окончательно определимся, о каких количествах нам нужно договариваться с "Газпромом". Я не хочу вступать ни в какие переговоры, не зная, чего я хочу, нужно мне что-то или нет. Переговоры состоятся самое раннее на следующей неделе, если это будет необходимо. Также мы не забываем об интерконнекторе", – рассказал Христов.

Министр энергетики не уточнил, готова ли Болгария прямо сейчас согласиться на требования "Газпрома" с учётом того, что компания не поставляет в республику газ уже несколько месяцев. Бывший вице-премьер Болгарии Асен Василев ранее утверждал, что продление контракта с Россией, который истекает в декабре, обсуждалось в правительстве каждый день, но дискуссии пока не привели к какому-либо результату.



В конце апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как власти стран отказались оплачивать счета в рублях. В "Газпроме" предупредили, что, если Болгария и Польша, выступающие в роли транзитных стран, попытаются отбирать топливо для своих нужд из транзитных объемов в третьи страны, "поставки для транзита будут сокращены на этот объем".



Первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс предсказывал, что "нехватка энергии приведет к сильным потрясениям в обществах" и разногласиям. Замглавы Еврокомиссии также подчеркнул, что проблема дефицита топлива однозначно перевесит по приоритетности задачи, поставленные для решения климатического кризиса. Еврокомиссия отмечает необходимость принятия срочных мер, которые снизят риск возникновения массовых протестов этой зимой, когда страны Европы столкнутся с дефицитом газа, в первую очередь российского, из-за собственных действий.

Автор: Виктор Садальцев