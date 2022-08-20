Власти Крыма сообщили о срабатывании системы ПВО
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Власти Крыма сообщили о срабатывании системы ПВО

Власти Крыма сообщили о срабатывании системы ПВОСоветник главы Крыма Крючков заявил, что около Оленевки сработала система ПВО

В окрестностях Оленевки в Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО и украинские паблики начали писать, что туристы покидают полуостров и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым" две минуты назад», — написал политик.

На кадрах опубликованного Крючковым ролика видно множество людей, пришедших на фестиваль и стоящих около сцены.

За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система ПВО в различных местах. Так, накануне в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как ракета, предположительно, системы ПВО, направляется в воздух, после чего слышен характерный звук взлета снарядов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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