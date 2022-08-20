Во втором квартале доход BIT Mining сократился на $101 млн
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Во втором квартале доход BIT Mining сократился на $101 млн

Во втором квартале доход BIT Mining сократился на $101 млн


За второй квартал майнинговая компания BIT Mining Limited, владелец пула BTC.com, получила доход в размере $195,5 млн. Это меньше показателя за январь-март на $101,2 млн.


Объем выручки BTC.com составил $178,5 млн.


За отчетный период BIT Mining зафиксировала чистый убыток в $21 млн.


Собственные мощности компании для майнинга биткоина на конец квартала достигли 0,14 EH/s, хешрейт оборудования для онлайн-добычи Ethereum —  3536,2 GH/s.


Компания произвела за три месяца 97 BTC и 4898 ETH.


BIT Mining продолжила строительство дата-центра в Огайо, завершив подстанцию мощностью 56 МВт для предприятия.


В рамках реализации сделки поглощения производителя майнеров Bee Computing фирма закрыла первый обмен акциями.


CEO BIT Mining Ян Сяньфэн объяснил слабые финансовые результаты падением цен на криптовалюты и ростом тарифов на электроэнергию, повлиявших на всю индустрию. 


"В нестабильных рыночных условиях мы по-прежнему привержены нашей долгосрочной стратегии роста и уверены в способности создавать в будущем ценность для акционеров. Учитывая наше преимущество пионеров в майнинге Ethereum, мы также вторгаемся в операции Proof-of-Stake, предоставляя ряд услуг, включая менеджмент, мониторинг, управление нодами и системы учета. Компания Bee Computing завершила разработку нового поколения высокоэффективных машин для майнинга BTC, DOGE и LTC с использованием новейших технологий", — заявил глава фирмы.


В августе компания провела прямое размещение 15 566 665 акций в виде ADA на сумму около $9,3 млн.


Напомним, в январе 2021 года BIT Mining (на тот момент провайдер услуг онлайн-лотерей под названием 500.com Limited) заключила соглашение о покупке первой партии майнингового оборудования на сумму $14,4 млн.


Через месяц фирма приобрела дополнительные 5900 устройств для добычи биткоина и стала владельцем пула BTC.com.


В марте котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже 500.com провела ребрендинг в BIT Mining Limited.

# Экономика bit mining limited, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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