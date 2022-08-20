Законы, вступающие в силу с 21 августа
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Законы, вступающие в силу с 21 августа

Законы, вступающие в силу с 21 августа

Согласно новым нормам, решение примут в течение 30 рабочих дней с даты предоставления в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю всех требуемых и надлежащим образом оформленных документов (по действующей редакции — в течение 45 рабочих дней).

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2022 № 1406 «О внесении изменения в пункт 6 Положения о государственной аккредитации российских участников внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние программы экспортного контроля»

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По материалам: pnp.ru

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