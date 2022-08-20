Земфира запланировала большой концертный тур по зарубежным странам
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Земфира запланировала большой концертный тур по зарубежным странам

Земфира запланировала большой концертный тур по зарубежным странам

В марте 2022 года певица опубликовала на своем канале в YouTube клипы неоднозначного содержания, осуждающие действия России. К моменту публикации роликов самой Земфиры уже не было в стране, она уехала в Европу. По слухам, она поселилась у своей близкой подруги Ренаты Литвиновой, которая имеет особняк во Франции. Многих поклонников Земфиры интересовало, как же устроилась певица за рубежом и чем зарабатывает на жизнь.


Вероятно, артистка нашла своих поклонников и за пределами России. На официальном сайте певицы появилось объявление о большом концертном туре. В основном, Земфира планирует посетить Европу. Согласно графику, ее концерты пройдут в октябре в Австрии, Чехии, Германии, Франции, Нидерландах и Великобритании. Помимо европейских стран, певица планирует посетить Израиль, Кипр и Турцию.


Согласно информации на сайте, продажа билетов начнется уже 22 августа, а сами концерты пройдут с 9 октября по 3 ноября. Ранее Земфира заявляла, что не планирует больше возвращаться в Россию. Вероятно, сейчас она комфортно себя чувствует, а активная концертная деятельность позволит обеспечить себя всем необходимым.


Впрочем, говорить об успешности артистки за рубежом пока рано: результаты продаж билетов пока неизвестны. Напомним, что многие артисты, эмигрировавшие за пределы России, столкнулись с плохой посещаемостью своих выступлений. Так, по слухам, группа Little Big, переехавшая в США, вынуждена выступать в небольших клубах за гонорар 500 долларов. Справедливости ради стоит отметить, что есть и противоположные примеры – Максим Галкин пользуется огромным успехом за рубежом, а его концертный график расписан до весны 2023 года. Также появлялась информация, что юмористу уже предлагали должность на израильском телевидении, но он пока отказывается.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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