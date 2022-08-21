14 человек погибли в ДТП в Ульяновской области
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14 человек погибли в ДТП в Ульяновской области

14 человек погибли в ДТП в Ульяновской области14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками под Ульяновском

14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, еще несколько человек получили ранения, среди пострадавших есть дети.

При этом, по информации ТАСС, погибли семь человек. Уточняется, что произошло столкновение частного микроавтобуса марки Mercedes и двух грузовых автомобилей.

В экстренных службах добавили, что в попавшем в ДТП микроавтобусе, вероятно, находились граждане Казахстана.

Ранее в Вологодской области грузовик столкнулся с семью машинами. В результате ДТП автомобили загорелись, пострадали семь человек, еще один скончался. Сообщалось, что троих человек госпитализировали.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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