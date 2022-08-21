14 человек погибли в ДТП в Ульяновской области
14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предварительным данным, еще несколько человек получили ранения, среди пострадавших есть дети.
При этом, по информации ТАСС, погибли семь человек. Уточняется, что произошло столкновение частного микроавтобуса марки Mercedes и двух грузовых автомобилей.
В экстренных службах добавили, что в попавшем в ДТП микроавтобусе, вероятно, находились граждане Казахстана.
Ранее в Вологодской области грузовик столкнулся с семью машинами. В результате ДТП автомобили загорелись, пострадали семь человек, еще один скончался. Сообщалось, что троих человек госпитализировали.