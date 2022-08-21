16 случаев, когда природа перестаралась со своими чарами, и в результате генетика дала сбой
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16 случаев, когда природа перестаралась со своими чарами, и в результате генетика дала сбой

16 случаев, когда природа перестаралась со своими чарами, и в результате генетика дала сбой

Природа — мастер на все руки. Она может учудить что угодно. Но иногда её любовь поколдовать над своим новым творение заходит слишком далеко и приводит не всегда к самым приятным последствиям. Лишняя пара ушек, неестественный окрас, гигантские размеры и многое другое — всё это вы можете увидеть у героев нашей сегодняшней подборки, при создании которых природа явно перемудрила.

Наполовину чёрный, наполовину рыжий

Ананас-пришелец

Пёс-геракл

Кот с четырьмя ушами

Кот-мутант с четырьмя ушами по кличке Мидас — звезда интернета! У него врожденная генетическая аномалия — на его макушке не два, а целых четыре ушка! Но от этого Мидас слышит не хуже, чем его товарищи. А кто-то утверждает, что даже наоборот в разы лучше.

Долго котик жил в приюте, но благодаря своей особенности со временем смог найти себе дом. Работники приюта фотографировали необычного кота и выставляли снимки в сеть. Фотографии быстро разлетались по интернету, где и нашёлся хозяин этого настоящего чуда природы.

Двухголовая акула

Черноглазая Сьюзен с мутацией под названием «fascination»

Мутация «fascination» — деформация побегов растений.

Цыплёнок с четырьмя лапами

Квадратная морская звезда

Версия Ктулху в реальном мире

Редкая мутация, из-за которой щупальца осьминога разветвляются.

Уникальный золотистый ретривер с чёрным пятном на пол мордашки

Король гепардов

Бык с одной лишней ногой

Да, это действительно пятиногий бык! И если этот факт не достаточно странный для вас, то скажу так: я узнал о существовании этого парня через Google Maps! После чего отправился в зоопарк, где он находится, в 2,5 часах езды от Джидды, чтобы лично увидеть этого парня!

Завораживающая мутация чешуи золотых рыбок

Лобстер с чётким расщеплением цвета

Таких случаев насчитывается один на каждые 50 миллионов.

Двухголовая черепашка Янус

Побила рекорд по продолжительности жизни с такой мутацией — 20 лет!

Олень с рогами, которые из-за мутации стали слишком разветвлённые

А здесь можно посмотреть пост про животных с невероятными рогами, которые завораживают своей красотой и величием.

# Интересное
По материалам: twizz

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