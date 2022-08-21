3 действенных способа, как избавиться от запаха из холодильника: рецепты домашних средств

Если при открытии холодильника из него появляется неприятный запах, стоит потратить время на решение этой проблемы. Зловоние может в значительной степени лишить вас аппетита к угощениям, которые находятся в нем, а то и вовсе отбить охоту пользоваться этой техникой. К счастью, есть несколько проверенных способов, как избавиться от запаха из холодильника. Узнайте, что может быть причиной его появления, а также об экологических способах его нейтрализации.

Почему в холодильнике появляется неприятный запах

Тот факт, что в холодильнике появился скверный запах, вовсе не свидетельствует о том, что хозяйка мало уделяет времени уборке или вовсе является неряхой. Причиной его появления могут быть:

где-то в укромном уголке «притаился» продукт не первой свежести, подгнивший фрукт или овощ; продукты со специфическим ароматом, которые находятся в открытых контейнерах или не упакованы пищевой пленкой; на уплотнителе на дверцах появилась плесень. Стоит помнить, что она опасна для здоровья; циркуляция воздуха плохая (в приборах старого формата). Таким образом, это вызывает появление затхлого запаха. В этом случае нужно в срочном порядке обращаться в сервисный центр; новый холодильник сразу после покупки имеет слегка «пластмассовый» запах. В этом случае достаточно просто промыть все внутренние компоненты: ящики, решетки, стекла, лотки и оставить его проветриться на несколько часов; в дренажном отверстии образовался засор. Чтобы исправить этот недочет, нужно на постоянной основе его прочищать.





Модели холодильников нового формата имеют функцию сухой заморозки. Воздух, который циркулирует внутри камер не позволяет образовываться снежному покрытию или наледи. Однако некоторые пользователи также указывают на то, что и в таких приборах появляется неприятный запах. Причиной может быть загрязнение сборника конденсата, который расположен внизу на задней стенке.

Как избавиться от запаха из холодильника: действенные способы

выключить питание прибора;

полностью изъять все продукты;

если холодильник старого формата, разморозить его;

вымыть все внутренние компоненты и протереть сухой тряпкой;

провести осмотр уплотнителей, и, в случае, если обнаружили плесень, немедленно устранить ее.

Если вы обнаружили появление неприятного аромата в холодильной камере, сразу же приступайте к его устранению. Для этого нужно:

2. После этих действий пришло время обработки всех внутренних деталей специальными средствами. Можно использовать магазинные составы или домашнего приготовления. К тому же все ингредиенты наверняка имеются у каждой хозяйки на кухне или в аптечке.

3. Еще один вариант устранить дурной запах из холодильной камеры – использовать поглотители ароматов. Их также можно купить в магазине или изготовить самому. Для этого можно использовать натуральные компоненты:





кофе;

вода с уксусом;

лимон;

корица;

рис;

активированный уголь;

пищевая сода.

Натуральные средства для устранения неприятного запаха из холодильника

Освежить запах в холодильнике можно подручными безопасными ингредиентами. Их эффективность будет ничем не хуже магазинных составов.

Протирать пластиковые детали раствором 9% уксуса, разведенного в стакане воды. Запрещается использовать жидкость на металлических деталях. Протирать полки и стенки лимонным соком или раствором из лимонной кислоты. При этом дополнительно проветривать камеру не требуется. Также фрукт можно разделить на половинки и поместить в холодильною камеру, чтобы устранить запах рыбы и любой другой неприятный аромат. Чтобы устранить новый «пластмассовый» запах из холодильника, требуется развести 20 капель нашатырного спирта в стакане воды и протереть все внутренние компоненты прибора. Сода обладает абсорбирующими свойствами и отлично справляется с неприятными ароматами в холодильнике, в том числе и с запахом лука. Разведите 1 ст. ложку порошка в 0,5 л. горячей воды и протрите все компоненты в холодильнике. Чтобы устранить плесень на уплотнителях, используйте перекись водорода.





Чтобы предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике, не забывайте выполнять профилактические действия: